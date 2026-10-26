NHN, 한게임 섯다&맞고에 스토리 퀘스트 '타짜의 길' 업데이트

AI 핵심 요약beta
- NHN이 26일 ‘한게임 섯다&맞고’에 퀘스트 콘텐츠를 업데이트했다
- 신규 콘텐츠는 초보부터 타짜까지 성장하는 3개 챕터로 구성했다
- NHN은 다음 달 19일까지 퀘스트 완료 이용자에게 보상을 제공한다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= NHN이 모바일 게임 '한게임 섯다&맞고'에 스토리 기반 퀘스트 콘텐츠 '타짜의 길'을 업데이트했다.
'타짜의 길'은 화투를 처음 접한 주인공이 초짜에서 진정한 타짜로 거듭나는 과정을 담은 콘텐츠다. 별도 신청 없이 모든 이용자가 참여할 수 있으며 게임을 즐기다 보면 자연스럽게 퀘스트가 완료되고 보상을 받는다.
콘텐츠는 초보·일반·최상위 3개 챕터로 구성된다. 게임이 익숙하지 않은 이용자는 첫 챕터부터 차근차근 진행할 수 있고 숙련된 이용자는 자신의 수준에 맞는 챕터에서 바로 도전을 시작한다.
에피소드마다 개성 있는 캐릭터와 실전 게임 팁이 등장한다. 게임 플레이, 족보 완성, 베팅 활용 등 다양한 퀘스트가 제공되며 섯다와 맞고 중 주로 즐기는 게임에 맞춰 진행할 수 있다.
퀘스트와 에피소드를 완료하면 게임머니 등 보상이 주어진다. 난이도 높은 하드 퀘스트에 도전하면 달성 개수에 따라 누적 보상도 받을 수 있으며 모든 보상을 합치면 총 100억 쩐 이상이다. 에피소드를 마칠 때마다 얻는 칭호는 '내 정보'에서 장착해 성장 기록을 다른 이용자에게 보여줄 수 있다.
업데이트를 기념한 이벤트는 다음 달 19일까지 진행된다. 기간 내 퀘스트를 1개 이상 완료한 이용자 중 5000명을 추첨해 수호령 포인트 '수호령P' 4000을 지급한다. 챕터 2의 메인 에피소드 3을 완료한 이용자 중 200명에게는 5억 쩐을 증정한다. 당첨자는 11월 24일 발표된다.
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