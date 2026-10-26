토마토시스템, 창립 26주년 행사서 "AI·디지털 헬스케어 확대"

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UI·UX 플랫폼 경쟁력 강화·AI 전담조직 신설

통합 'AIQBot' 추진 등 중장기 성장 전략 공유

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 인공지능(AI) 소프트웨어·디지털 헬스케어 전문기업 토마토시스템이 창립 26주년을 맞아 서울 용산 CGV에서 전 임직원이 참여하는 기념 행사를 개최했다고 26일 밝혔다.

지난 23일 열린 이번 행사는 본사와 지방 사업장, 고객사 프로젝트 현장에서 근무하는 임직원들이 한자리에 모여 회사의 경영 성과와 향후 사업 방향을 공유하기 위해 마련됐다.

행사는 조길주 토마토시스템 대표이사의 경영 성과 및 향후 사업 방향 발표로 시작됐다. 조 대표는 올해 주요 성과를 돌아보고 회사의 중장기 성장 전략을 공유했다.

토마토시스템 임직원들이 지난 23일 서울 용산 CGV에서 열린 창립 26주년 기념 행사에서 기념촬영하고 있다. [사진=토마토시스템]

토마토시스템은 기존 주력 사업인 UI·UX 개발 플랫폼의 경쟁력을 강화하는 한편 AI 기반 솔루션과 디지털 헬스케어 등 신사업을 확대할 계획이다. 이를 위해 AI 전담 조직을 신설하고 관련 기술 역량을 강화할 방침이다. 소프트웨어 품질 경쟁력을 높이기 위한 통합 'AIQBot' 추진 방향도 제시했다.

비전 공유 세션 이후에는 전국 각지의 사업장과 프로젝트 현장에서 참석한 임직원들이 영화를 관람하고 교류하는 시간을 가졌다.

지난 2000년 10월 27일 설립된 토마토시스템은 대학 전사적자원관리(ERP) 시스템 구축과 UI·UX 개발 플랫폼 사업을 영위하고 있다. 최근에는 AI 기반 솔루션과 디지털 헬스케어 분야로 사업 영역을 확대하고 있다.

조길주 토마토시스템 대표이사는 "올 한 해도 각자의 현장에서 묵묵히 책임을 다해준 임직원 여러분 덕분에 의미 있는 성과를 거둘 수 있었다"며 "창립기념일을 맞아 임직원 모두가 함께 웃고 즐기며 격려할 수 있는 자리를 마련하게 되어 뜻깊다"고 전했다.

이어 "회사를 움직이는 가장 큰 성장동력은 결국 구성원 개개인의 열정과 노력"이라며 "앞으로도 임직원들이 자부심을 느끼며 회사와 함께 성장할 수 있도록 소통과 화합의 기회를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 설명했다.

winter1004@newspim.com