두나무, '제1회 업클래스 주니어배 퀴즈 대항전' 성료

AI 핵심 요약beta
- 두나무가 26일 청소년 금융교육 퀴즈대항전을 마치고 우수학교를 선정했다
- 전국 58개교 학생 2603명이 참여해 인천정각중 등 4개교가 뽑혔다
- 두나무는 우수학교에 간식차를 지원하고 총 1200만원을 지역사회에 기부했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 디지털 자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무가 청소년 금융 교육 프로그램인 '업클래스 주니어배 퀴즈 대항전'을 마치고 우수학교를 대상으로 간식차 지원과 지역사회 기부를 진행한다고 26일 밝혔다.
업클래스 주니어는 두나무의 세대별 맞춤형 금융 교육 사업의 일환으로, 2022년 5월 시작해 올해 말까지 전국 214개교 4만1854명의 학생을 대상으로 진행된다. 주식과 디지털 자산의 원리, 투자 위험 관리, 합리적 자산 배분 등을 교육하며 AI·블록체인 등 신기술 개념을 연계해 진로 탐색을 돕는다.
올해 처음 열린 '제1회 업클래스 주니어배 퀴즈 대항전'은 2026년 1학기 교육 참여 학생들이 금융·경제 지식을 점검할 수 있도록 마련된 온라인 행사다. 지난 5월 18일부터 7월 3일까지 진행된 이번 대회에는 전국 58개교에서 학생 2603명이 참가했다.
평가 결과 인천정각중(전국 평균 점수 1위), 거성중(전국 참여자 수 1위), 내촌중(수도권 참여율 1위), 영광염산중(비수도권 참여율 1위) 등 4개교가 우수학교로 뽑혔다.
두나무는 대회 종료 후 수상 학교를 찾아 전교생에게 간식차를 지원했다. 내촌중은 학교 측 요청에 따라 인근 초등학생도 함께 이용하도록 했다.
아울러 수상 학교 명의로 각 300만원씩 총 1200만원의 기부금을 조성해 지역사회에 전달한다. 기부 분야는 교육, 건강·의료, 돌봄, 주거, 환경 등 제시된 주제 중 학생들이 직접 투표해 결정했다. 인천정각중학교는 건강·의료 분야를 선택해 오는 11월 가천대학교 길병원에 기부금을 전달할 예정이다.
오경석 두나무 대표는 "미래세대가 올바른 금융 가치관을 형성하는 것은 지속가능한 금융 생태계 구축의 토대"라며 "금융 교육이 지식 전달을 넘어 자발적 참여와 사회적 가치 창출로 이어지도록 사회공헌을 지속하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com