두나무·네이버파이낸셜 합병, 해 넘긴다…내년 3월로 연기

AI 핵심 요약beta
- 네이버파이낸셜과 두나무 주식교환이 7일 3개월 연기됐다.
- 주주총회는 내년 2월26일, 교환일은 내년 3월31일로 미뤘다.
- 두나무는 당국 심사에 협조하며 절차를 진행 중이라 했다.
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"심사·제반절차 성실히 임하겠다"
[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 네이버파이낸셜의 두나무 완전자회사 편입을 위한 포괄적 주식교환 일정이 3개월가량 연기됐다.
7일 두나무는 네이버 종속회사인 네이버파이낸셜과 자사의 주식교환일이 기존 12월31일에서 내년 3월 31일로 변경됐다고 공시했다. 주주총회 예정일도 기존 11월 19일에서 내년 2월 26일로 조정됐다.
이번 주식교환은 네이버파이낸셜이 두나무를 100% 자회사로 편입해 가상자산 기반의 미래 성장동력을 확보하기 위한 것이다.
양사의 포괄적 주식교환 일정이 연기된 것은 이번이 세 번째다. 앞서 양사는 관계 당국의 심사 절차 등을 고려해 당초 5월22일로 예정됐던 주주총회를 1차로 8월18일로 미뤘으며, 주식교환·이전일도 6월30일에서 9월30일로 변경했다. 이후 지난 7월 일정을 다시 조정하면서 주주총회는 11월19일로, 주식교환·이전일은 12월31일로 각각 연기한 바 있다.
두나무 관계자는 "양사는 관계 당국의 심사 및 관련 절차에 협조하고 있다"라며 "거래 종결에 필요한 심사와 제반 절차에 성실히 임할 예정"이라고 말했다.
romeok@newspim.com