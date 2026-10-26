[오늘의 정치일정] 10월 26일(월)

AI 핵심 요약beta
- 25일 대통령은 청와대 영빈관에서 농어민과의 대화를 했다
- 25일 여야 지도부는 국회에서 최고위원회의를 열었다
- 25일 국방부 장관은 국정감사 종합감사에 참석했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<대통령실>
-대통령
14:00 농어민과의 대화(청와대 영빈관)
<외교부>
-장관
10:00 실국장회의
-1차관
10:00 실국장회의
-2차관
10:00 국민 공공외교 현장 토론회
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
13:30 국가안보전략연구원 '2026 PEACE FORUM' 축사
<국방부>
-장관
10:00 국정감사 종합감사
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
10:00 안중근 의거 117주년 기념식
15:00 제대군인 지원 관련 업무 협의
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-김민석 당대표/한병도 원내대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 당대표회의실)
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
08:30 최고위원회의(국회 본관 228호)
11:00 박정희 대통령 서거 제47주기 추모식(국립서울현충원 박정희 대통령 묘역)
-정점식 원내대표
08:30 최고위원회의(국회 본관 228호)
11:00 박정희 대통령 서거 제47주기 추모식(국립서울현충원 박정희 대통령 묘역)
14:00 유상범 의원 주최 <'누구를 위한 실거주 의무인가: 전월세 대란 가져올 규제 딜레마와 해법' 세미나>(국회 의원회관 제1간담회의실)
-임이자 정책위의장
08:30 최고위원회의(국회 본관 228호)
11:00 박정희 대통령 서거 제47주기 추모식(국립서울현충원 박정희 대통령 묘역)
-정희용 사무총장
08:30 최고위원회의(국회 본관 228호)
11:00 박정희 대통령 서거 제47주기 추모식(국립서울현충원 박정희 대통령 묘역)
14:00 유상범 의원 주최 <'누구를 위한 실거주 의무인가: 전월세 대란 가져올 규제 딜레마와 해법' 세미나>(국회 의원회관 제1간담회의실)
<조국혁신당>
-신장식 당대표
10:00 전북 현장 최고위원회(전북도의회 브리핑룸)
11:00 민생기병대- 노인돌봄 현장 방문(전주덕진 노인복지관, 전주시 덕진구 송천중앙로 36)
-김준형 원내대표
14:00 유튜브 '매불쇼' 출연
<개혁신당>
-이기인 비상대책위원장
09:30 비상대책위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본청 170호)
-천하람 원내대표
09:30 비상대책위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본청 170호)
10:00 국방위원회 국정감사(국방위원회 전체회의실, 국회 본청 419호)