[오늘의 정치일정] 10월 22일(목)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 21일 수석보좌관회의를 주재했다
- 외교·통일·국방부 차관들이 21일 회의에 참석했다
- 여야 지도부가 21일 회의와 면담 일정을 소화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
15:00 대통령 주재 수석보좌관회의
<외교부>
-장관
통상 업무
-1차관
10:00 차관회의
-2차관
13:30 국제 앰네스티 사무총장 면담
18:00 한일 재계회의 만찬 축사
<통일부>
-장관
10:00 마리아 카스티요 페르난데즈 EU 인도·태평양 특사 면담
-차관
10:00 차관회의
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
10:00 차관회의
14:00 국방인공지능 추진평가 회의
<국가보훈부>
-장관
11:00 최규하 대통령 20주기 추도식
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-김민석 당대표
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 출연
15:00 10.29 이태원 참사 4주기 유가족협의회 대표단 면담 / 국회 본관 당대표회의실
-한병도 원내대표
공개 일정 없음
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
08:30 최고위원회의(국회 본관 228호)
-정점식 원내대표
15:30 대한불교 조계종 총무원장 진우 스님 예방(한국불교역사문화기념관 4층 / 서울 종로구 우정국로 55)
<개혁신당>
-이기인 비상대책위원장
09:30 비상대책위원회의(국회 본청 170호 개혁신당 대회의실)
-천하람 원내대표
10:00 국방위원회 현장감사(육해공군 사관학교, 육군 제5보병사단)
<조국혁신당>
- 신장식 당대표
09:00, 최고위원회(본청 224호)
10:00, 농식품부 등 국정감사
13:40, 청년농 상환피해 관련 기자회견(국회 소통관 기자회견장)
19:00, <김복동의 희망> 10주년 기념식(갤러리 문래, 영등포구 도림로 131길 3)
-김준형 원내대표
07:30, YTN 라디오 장성철의 뉴스명당
09:00, 최고위원회의(본청 224호)
12:00, MBC라디오 <손석희의 12시> 출연