[오늘의 정치일정] 10월 13일(화)

AI 핵심 요약beta
- 대통령과 국무위원들이 13일 오전 국무회의에 참석했다
- 외교부 1차관은 13일부터 16일까지 태국·싱가포르를 출장했다
- 여야 지도부는 국정감사와 민생 현장 일정에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
10:00 2026년도 제44회 국무회의
<외교부>
-장관
10:00 국무회의
-1차관
태국 싱가포르 출장(10.13~16)
-2차관
통상업무
<통일부>
-장관
10:00 국무회의
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
10:00 국무회의
-차관
13:30 국방부-대한암협회 기부금 전달식
<국가보훈부>
-장관
10:00 국무회의
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-김민석 당대표
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 출연
-한병도 원내대표
09:00 국정감사 대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
통상업무
-정점식 원내대표
통상업무
<개혁신당>
-이기인 비상대책위원장
통상일정
-천하람 원내대표
10:00 국방위원회 국정감사(방위사업청)/국방위원회 전체회의실(본관 419호)
<조국혁신당>
-신장식 당대표
10:10 민생기병대 - 용인반도체 처리수 방류지점 시찰(용인시 처인구 원삼면 독성리 1159)
10:40 민생기병대 - 고삼저수지 유입지점 시찰(안성시 고삼면 삼은리 19-2)
11:00 민생기병대 - 주민(농업인) 간담회(고삼면 행정복지센터, 안성시 고삼면 가유리 287-11)
-김준형 원내대표
외교통일위원회 국정감사(재외 공관)