한경협, 기업 사회공헌 '시슐랭 스타' 국민투표 시작

113개 프로그램 중 20개 본선 진출…국민투표로 최종 10선 선정

11월 8일까지 온라인 투표…내달 말 시상식 개최

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 한국경제인협회가 국민 참여를 통해 기업의 우수 사회공헌 프로그램을 선정하는 '제1회 시슐랭 스타' 국민투표를 시작한다. 기업의 사회적 책임(CSR)과 세계적인 맛집 평가 기준인 미슐랭을 결합한 행사로, 국민이 직접 사회공헌 우수사례를 발굴하고 평가하는 것이 특징이다.

한경협은 오는 26일부터 11월 8일까지 2주간 '제1회 시슐랭 스타' 대국민 온라인 투표를 진행한다고 25일 밝혔다. 산업통상부와 보건복지부가 후원하는 이번 행사에서는 기업 사회공헌 프로그램 113개 가운데 1차 심의를 통과한 20개를 대상으로 최종 우수사례 10개를 선정한다. 대·중견기업에서 8개, 중소기업에서 2개 프로그램을 뽑는다.

시슐랭 스타 키비주얼. [사진=한경협 제공]

국민 누구나 시슐랭 공식 홈페이지에서 전화번호 인증을 거쳐 투표할 수 있다. 본선에 오른 20개 프로그램 중 3개를 선택하는 방식이다. 최종 선정에는 전문 조사기관이 구성한 국민 약 1000명의 '시슐랭투표단' 결과가 50%, 온라인 투표와 오프라인 투표가 각각 25% 반영된다. 이후 전문가로 구성된 시슐랭위원회의 최종 심의를 거쳐 수상작을 확정한다.

시슐랭위원회는 김은미 이화학당 이사장을 위원장으로 학계와 비영리·공익 분야, 소비자 분야 등 전문가 6명으로 구성됐다. 위원회는 사회적 영향력과 진정성, 협력 관계, 지속가능성 등을 기준으로 우수 프로그램을 평가한다.

한경협은 11월 1일 서울 뚝섬한강공원에서 현장 투표 행사도 개최한다. 오전 10시부터 오후 5시까지 후보 기업들의 사회공헌 활동을 소개하고 QR코드를 활용한 투표를 진행한다. 참여 시민을 위한 경품 행사도 마련한다. 청년 100명으로 구성된 SNS 서포터즈 '시슐랭 프렌즈'도 투표 홍보에 참여한다.

최종 선정 결과는 11월 말 열리는 시상식에서 발표된다. 한경협은 연말 'K-사회적가치 실태조사' 보고서를 발간하고 선정 기업의 우수 프로그램을 소개하는 '시슐랭 가이드'도 선보일 예정이다.

김창범 한경협 부회장은 "시슐랭 스타가 국민에게는 기업의 다양한 사회공헌 활동을 새롭게 발견하는 기회가 되고, 기업에는 사회공헌 활동의 가치를 재조명하는 계기가 되길 기대한다"며 "국민과 기업이 함께 사회적 가치를 만들어가는 참여형 사회공헌 문화를 확산하겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com