[MLB] 밀워키, '라스무센 선발' 탬파베이에 5-4 역전승...WS 2연승

AI 핵심 요약beta
- 밀워키가 25일 월드시리즈 2차전에서 탬파베이에 5-4 역전승했다
- 밀워키는 4점 차 열세를 뒤집고 안방 2연승을 달성했다
- 불펜진이 6이닝 무실점으로 막아내며 승리를 지켰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '역전의 명수' 밀워키 브루어스가 4점 차 열세를 뒤집는 대역전극을 펼치며 월드시리즈 우승에 한 걸음 더 다가섰다.
밀워키는 25일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸 패밀리 필드에서 열린 2026 메이저리그 월드시리즈 2차전에서 탬파베이 레이스를 5-4로 제압했다.
1차전에 이어 2차전까지 싹쓸이한 밀워키는 안방에서 2연승을 달리며 7전 4선승제 승부의 주도권을 완전히 잡았다. 탬파베이는 에이스 드루 라스무센을 내세우고도 초반 리드를 지키지 못해 벼랑 끝에 몰렸다.
탬파베이는 1회초 밀워키 선발 로건 헨더슨의 흔들린 제구와 유격수 실책을 발판 삼아 챈들러 심슨, 주니오르 카미네로의 연속 안타와 리암 힉스의 투런 홈런을 묶어 순식간에 4-0으로 달아났다.
밀워키의 반격은 매서웠다. 1회말 잭슨 츄리오와 제이크 바우어스의 연속 안타로 만든 기회에서 윌리엄 콘트레라스와 개럿 미첼의 적시타가 연속으로 터지며 2-4로 바짝 추격했다.
기세를 올린 밀워키는 4회말 1사 1, 3루에서 상대 1루수 조나단 아란다의 수비 실책을 틈타 3-4까지 바짝 다가섰다. 탬파베이 에이스 라스무센은 3과 3분의 2이닝 6피안타 3실점(2자책)으로 고전한 뒤 조기 강판됐다. 밀워키는 6회말 선두타자 살 프렐릭이 바뀐 투수 이안 시모어를 상대로 동점 솔로 홈런을 터뜨려 4-4 균형을 맞췄다.
밀워키는 브라이스 투랑의 우중간 2루타로 만든 1사 3루 기회에서 쿠퍼 프랫이 우전 적시타를 때려내며 5-4 역전에 성공했다. 이어 밀워키 불펜진은 선발 헨더슨이 3이닝 4실점(3자책)으로 물러난 뒤 가동된 불펜진은 6이닝 동안 탬파베이 타선을 무실점으로 완벽히 틀어막았다.
특히 8회초 1사에서 등판한 애런 애쉬비는 1과 3분의 2이닝 동안 피안타 하나만 허용한 채 아웃카운트 5개를 책임지며 팀의 1점 차 승리를 지켜냈다. 밀워키는 기분 좋은 2연승을 안고 탬파베이의 홈구장 트로피카나 필드로 이동한다.
psoq1337@newspim.com