[MLB] 밀워키, WS 1차전 탬파베이 3-2 제압...미저라우스키 166.6km 구속 신기록

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 미국프로야구 메이저리그(MLB) 밀워키 브루어스가 선발 제이컵 미저라우스키의 호투와 불펜진의 활약에 힘입어 월드시리즈(WS·7전 4선승제) 첫 경기를 승리로 장식했다. 44년 만에 월드시리즈에 진출한 밀워키는 창단 첫 우승을 향한 첫발을 내디뎠다.

밀워키는 24일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸 패밀리 필드에서 열린 2026 MLB WS 1차전에서 탬파베이 레이스를 3-2로 꺾었다.

[밀워키 로이터=뉴스핌] 밀워키 제이컵 미저라우스키가 24일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸 패밀리 필드에서 열린 2026 MLB WS 1차전에서 탬파베이 레이스를 상대로 공을 던지고 있다. 2026.10.24 football1229@newspim.com

1969년 창단한 밀워키는 1982년 이후 44년 만에 월드시리즈 무대를 밟았다. 2020년 이후 6년 만에 월드시리즈에 오른 탬파베이 역시 첫 우승에 도전하고 있다.

밀워키 선발 미저라우스키는 5이닝 4피안타 1볼넷 3탈삼진 1실점으로 호투하며 승리투수가 됐다. 특히 1회에는 시속 103.5마일(약 166.6km)의 포심 패스트볼을 던져 월드시리즈 최고 구속 신기록을 세웠다.

2008년 투구 추적 시스템 도입 이후 가장 빠른 공이다. 종전 기록은 아롤디스 채프먼이 2016년 시카고 컵스 소속으로 기록한 시속 103.2마일(약 166.1km)이었다.

밀워키 타선에서는 잭슨 추리오가 4타수 2안타 1타점 1득점, 포수 윌리엄 콘트레라스가 3타수 2안타 1타점 1볼넷으로 활약했다. 콘트레라스는 수비에서도 5회와 6회 상대 주자의 도루 시도를 잇달아 저지하기도 했다.

밀워키는 1회말부터 기선을 제압했다. 선두타자 추리오가 우전 안타로 출루한 뒤 크리스천 옐리치가 우중간을 가르는 1타점 3루타를 터뜨렸다. 이어 콘트레라스가 적시타를 때려 2-0으로 달아났다.

탬파베이도 반격에 나섰다. 4회초 조너선 아란다의 볼넷과 주니오르 카미네로의 2루타로 만든 1사 2, 3루 기회에서 리암 힉스의 1루수 땅볼로 한 점을 만회했다.

밀워키는 7회말 추가점을 뽑았다. 쿠퍼 프랫의 볼넷과 데이비드 해밀턴의 진루타로 만든 2사 2루에서 추리오가 우전 적시타를 터뜨려 점수를 3-1로 벌렸다.

탬파베이는 9회초 마지막 추격에 나섰다. 연속 안타와 볼넷으로 1사 만루 기회를 만들었다. 힉스의 내야 땅볼로 한 점을 만회하며 3-2까지 따라붙었다.

그러나 밀워키 마무리 투수 트레버 메길이 2사 2, 3루에서 조니 델루카를 헛스윙 삼진으로 돌려세우며 승리를 지켰다.

밀워키 불펜진도 승리에 힘을 보탰다. 에이브너 우리베가 1.1이닝, 애런 애시비가 1.2이닝, 메길이 1이닝(1실점)을 책임지며 남은 4이닝을 1실점으로 막았다.

[밀워키 로이터=뉴스핌] 밀워키 선수들이 24일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸 패밀리 필드에서 열린 2026 MLB WS 1차전에서 탬파베이 레이스를 상대로 승리한 직후 기뻐하고 있다. 2026.10.24 football1229@newspim.com

반면 탬파베이 선발 닉 마르티네스는 5이닝 동안 73개의 공을 던지며 5피안타 무사사구 5탈삼진 2실점을 기록했지만, 타선의 지원을 받지 못해 패전투수가 됐다.

WS 2차전은 오는 25일 오전 9시 같은 장소에서 열린다. 밀워키는 로건 헨더슨, 탬파베이는 드루 라스무센을 선발투수로 예고했다.

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