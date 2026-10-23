충남대, 공주대와 통합 놓고 구성원 의견 수렴

AI 핵심 요약beta
- 충남대가 23일 대학 미래발전 공청회를 개최했다
- 교수·직원·학생 등 250여명이 주요 현안을 논의했다
- 국립공주대 통합과 대학 발전방향에 대한 의견을 수렴했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남대학교가 국립공주대학교와의 통합을 비롯한 대학 주요 현안을 놓고 구성원 의견 수렴에 나섰다. 교수와 직원, 학생 등 250여명이 참석한 공청회에서는 대학 통합과 향후 발전방향 등을 놓고 논의가 이뤄졌다.
충남대는 23일 오전 정심화국제문화회관 백마홀에서 '충남대학교 미래발전을 위한 전 구성원 의견수렴 공청회'를 개최했다.
이날 공청회에는 교수와 직원, 조교, 학생, 동문 등 250여명이 참석해 대학이 추진 중인 주요 현안에 대한 의견을 나눴다.
약 2시간 동안 진행된 공청회에서는 김영국 대외협력부총장이 대학 발전방향을 발표한 데 이어 직능단체별 자유발언과 참석자 토론이 진행됐다.
주요 논의 대상은 국립공주대와의 통합, 글로컬대학 사업, 거점국립대 패키지 지원사업 등이다. 충남대는 대학 운영과 발전계획에 대한 구성원들의 입장을 확인하고 의견을 수렴하기 위해 이번 자리를 마련했다.
특히 대학 통합을 포함한 주요 현안에 대해 교수와 직원, 학생 등 구성원별 의견을 공유하고 대학의 향후 발전방향을 논의하는 데 초점을 맞췄다.
김정겸 충남대 총장은 "대학이 마주한 주요 현안과 발전방향에 대해 구성원 간 이해를 높이고 다양한 의견을 수렴하기 위한 자리"라며 "서로의 입장을 이해하고 대학 발전을 위한 공감대를 형성하는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.
gyun507@newspim.com