충남대 노사, 2개년 임금·단체협약 체결…장기 교섭 마무리

AI 핵심 요약beta
- 충남대학교 노사는 20일 임금·단체협약 조인식을 열고 장기 교섭을 마무리했다
- 양측은 재정 제약과 임금·근무조건 이견을 좁혀 최종 합의안을 마련했다
- 충남대는 협약을 계기로 협력체계와 교직원 근무환경을 강화한다
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남대학교 노사가 장기간 이어온 임금·단체협약 교섭을 마무리하고 합의에 도달했다. 재정적 제약 등 어려운 여건 속에서 양측이 협상을 통해 이견을 좁혔다.
21일 충남대학교는 전날 대학본부 대회의실에서 대학회계직원 노동조합인 대전충청지역대학노동조합과 '2025·2026년 임금 및 2026년 단체협약 조인식'을 개최했다고 밝혔다.
이번 교섭에는 김정겸 총장과 윤난희 노조 지부장 등이 참여했으며 노사 양측은 임금과 근무조건 등을 둘러싼 협상 과정에서 상당한 진통을 겪었다. 이후 단과대학장단의 중재와 추가 협의를 거쳐 최종 합의안을 마련했다.
충남대는 이번 협약을 계기로 노사 협력체계를 강화하고 교직원의 안정적인 근무환경 조성과 대학 경쟁력 확보에 힘쓸 계획이다.
김정겸 총장은 "이번 협약은 상호 존중과 이해를 바탕으로 노사가 함께 이뤄낸 성과"라며 "그동안 맡은 역할을 다해준 직원들에게 감사드린다"고 말했다.
이어 "모든 구성원이 안정적인 환경에서 보람을 느끼며 근무할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.
gyun507@newspim.com