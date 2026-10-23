SK바이오사이언스, 백신 생산에 AI 적용…데이터 기반 공정 운영 혁신

AI 핵심 요약beta
- SK바이오사이언스가 23일 AI 백신 생산 사례와 전사적 AX 추진 계획을 발표했다
- 안동 독감백신 공정에 수율 가이드 Agent를 적용해 생산 효율과 의사결정을 지원했다
- 연구개발·임상·품질로 AI 활용을 확대하고 2027년부터 업무 지원을 강화할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = SK바이오사이언스가 인공지능(AI)을 활용한 백신 생산 혁신 사례와 전사적 AI 전환(AX) 추진 방향을 소개했다. 생산 현장에서 시작한 AI 활용을 연구개발과 품질 등 업무 전반으로 확대해 업무 효율성을 높이고 글로벌 백신 경쟁력을 강화한다는 계획이다.
SK바이오사이언스는 10월 23일 인천 영종도 인스파이어 엔터테인먼트 리조트에서 열린 'AI-바이오 신약허브 글로벌 서밋 인천(ABDD Summit 2026 in Incheon)'에 참가해 AI 활용 현황과 향후 계획을 발표했다고 밝혔다.
이번 행사는 AI와 바이오 기술의 융합을 통한 신약개발 혁신과 국내외 기업 간 협력 방안을 모색하기 위해 마련됐다. SK바이오사이언스는 바이오 산업의 주요 기업으로서 이번 행사에 참여해 실제 백신 생산 현장에서의 AI 활용 경험을 공유하고, AI 기반 바이오 산업 혁신과 생태계 발전에 기여할 수 있는 방향을 소개했다.
이날 이용 SK바이오사이언스 AX기획팀장은 'AI, 현장의 허들을 넘기까지'를 주제로 발표하고, 백신 생산 현장에서의 AI 활용 사례와 회사의 디지털 전환 방향을 소개했다.
SK바이오사이언스는 백신 생산 과정의 효율성과 안정성을 높이기 위해 AI 기술을 활용하고 있다. 백신은 세포 배양과 정제 등 복잡한 생산 과정을 거치며, 공정 조건에 따라 생산량에 차이가 발생할 수 있다. 특히 독감백신은 매년 달라지는 바이러스주에 맞춰 생산해야 하는 만큼, 생산 데이터를 분석하고 적절한 공정 조건을 찾는 것이 중요하다.
회사는 안동 L HOUSE의 독감백신 생산 공정에 AI 기반 '수율 가이드 Agent'를 적용했다. 이 시스템은 생산 데이터를 분석해 수율에 영향을 미치는 요인을 파악하고, 보다 효율적인 공정 운영을 위한 조건을 제안한다. 이를 통해 생산 담당자가 데이터에 기반해 공정 상황을 파악하고 의사결정을 내릴 수 있도록 지원한다. AI는 분석과 권고 역할을 수행하며, 주요 의사결정은 담당자의 검토와 승인을 거쳐 이뤄진다.
SK바이오사이언스는 생산 현장에서의 AI 활용 경험을 바탕으로 연구개발과 임상·허가, 품질 등 다양한 업무 영역으로 적용 범위를 넓히고 있다.
연구개발에서는 자료 조사와 연구 업무 지원을, 임상·허가 분야에서는 관련 업무의 효율화를 추진하고 있으며, 품질 분야에서도 자료 작성과 실사 대응 등 반복적인 업무에 AI를 활용하는 방안을 모색하고 있다. 이를 통해 개별 업무의 효율성을 높이는 동시에 데이터 기반으로 협업하고 일하는 방식 자체를 개선해 나간다는 방침이다.
이용 SK바이오사이언스 AX기획팀장은 "AI를 활용한 업무 혁신이 본격화되면서 생산 현장뿐 아니라 연구개발과 임상·허가, 품질 등으로 활용 범위를 넓혀가고 있다"며 "자체 역량을 활용한 과제 추진과 함께 게이츠 재단(Gates Foundation), PATH 등 글로벌 파트너와의 협력을 병행하고 있으며, 앞으로 각 업무의 데이터와 지식을 연결해 AI와 사람이 함께 일하는 환경을 만들어 나갈 계획"이라고 말했다.
한편 SK바이오사이언스는 2021년부터 IT 기반 구축을 시작으로 디지털 전환을 단계적으로 추진해 왔다. 현재 연구개발부터 생산과 공급까지 업무 시스템을 연결하는 전사 AI 체계 'AI Brain'을 구축하고 있다. 2027~2028년에는 AI의 실제 업무 지원 범위를 확대하고, 2029년부터는 각 분야별 목표 달성을 본격적으로 추진할 계획이다.
sykim@newspim.com