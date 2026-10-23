금호타이어, 넷플릭스 10주년 행사 참가…캐릭터 마케팅 확대

AI 핵심 요약beta
- 금호타이어가 23일 넷플릭스 한국 서비스 10주년 행사에 참여했다
- 금호타이어는 안전 관람·과몰입 가이드 영상 제작을 지원했다
- 행사에서 자사 캐릭터 활용 이벤트를 운영하고 콘텐츠 마케팅을 확대했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 금호타이어가 넷플릭스 한국 서비스 10주년 기념행사에 공식 파트너사로 참여하며 콘텐츠를 활용한 브랜드 마케팅을 확대한다.
금호타이어는 오는 24일부터 25일까지 서울 마포구 상암 문화비축기지에서 열리는 '넷플잔치'에 참가한다고 23일 밝혔다.
넷플잔치는 넷플릭스가 한국 서비스 10주년을 기념해 마련한 오프라인 팬 행사다. 인기 콘텐츠를 활용한 관객 참여형 프로그램과 축하 공연 등이 진행된다.
금호타이어는 행사에서 상영되는 '안전 관람 가이드'와 '과몰입 가이드' 영상 제작을 지원했다. 해당 영상은 행사 현장과 금호타이어 공식 유튜브 채널 '엑스타TV'에서 공개된다. 행사 기간 자사 캐릭터를 활용한 참여형 이벤트도 운영할 예정이다.
앞서 금호타이어는 지난 3월 넷플릭스와 브랜드 파트너십을 체결하고 캐릭터를 활용한 '금호타이어 넷!가이드' 캠페인을 진행해 왔다.
윤민석 금호타이어 G.마케팅부문 상무는 "고객들이 금호타이어 캐릭터와 함께 특별한 추억을 만들기를 기대한다"며 "다양한 콘텐츠와 연계한 마케팅으로 고객 소통을 확대하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com