금호타이어, 넷플릭스 10주년 잔치서 브랜드 알린다

AI 핵심 요약beta
- 금호타이어는 23일 넷플릭스 10주년 행사 참여를 밝혔다
- 금호타이어는 24~25일 행사에서 안전 가이드 영상을 선보인다
- 금호타이어는 캐릭터 이벤트로 콘텐츠 연계 마케팅을 강화한다
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[광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 금호타이어가 넷플릭스 한국 서비스 10주년 기념행사에 참여해 캐릭터와 콘텐츠를 결합한 브랜드 마케팅에 나선다.
금호타이어는 오는 24~25일 서울 마포구 상암 문화비축기지에서 열리는 오프라인 팬 행사 '넷플잔치'에 공식 파트너사로 참가한다고 23일 밝혔다.
이번 행사는 넷플릭스 인기 콘텐츠를 활용한 관객 참여 프로그램과 축하 공연 등으로 구성된다. 금호타이어는 관람객의 안전하고 즐거운 행사 참여를 돕기 위해 '안전 관람 가이드'와 '과몰입 가이드' 영상 제작을 지원했다. 협업 영상은 행사 현장과 금호타이어 공식 유튜브 채널 '엑스타TV'에서 확인할 수 있다.
행사 기간에는 금호타이어 공식 캐릭터를 활용한 참여형 이벤트도 진행한다. 관람객에게 브랜드를 친근하게 경험할 기회를 제공하고 넷플릭스의 한국 서비스 10주년을 함께 기념한다는 취지다.
금호타이어는 지난 3월 국내 기업 최초로 넷플릭스와 브랜드 파트너십을 체결했다. 이후 자사 캐릭터를 활용한 '금호타이어 넷!가이드' 캠페인을 연간 3단계로 전개하며 콘텐츠 연계 마케팅을 강화하고 있다.
윤민석 금호타이어 G.마케팅부문 상무는 "고객들이 금호타이어 캐릭터와 함께 특별한 추억을 만들기를 기대한다"며 "다양한 콘텐츠 연계 마케팅으로 고객과의 소통을 확대하겠다"고 말했다.
한편 금호타이어는 2011년 공식 캐릭터 '또로'와 '로로'를 선보인 뒤 극장 비상대피 안내광고와 디지털 콘텐츠 등에 활용해 왔다. 최근에는 캐릭터 전용 인스타그램 계정을 운영하며 소비자 접점을 넓히고 있다.
ej7648@newspim.com