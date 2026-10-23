[2026 국감] 신현송 "잠재성장률 변곡점 직면, 연내 새 추계 공개"

AI 핵심 요약beta
- 신현송 한은 총재가 23일 잠재성장률 전환점 진단과 추계 공개를 밝혔다
- 한국 경제 잠재성장률이 AI 투자로 높아질 가능성이 있다고 설명했다
- 총요소생산성 향상과 장기 성장률 제고를 위한 투자가 필요하다고 강조했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
장기 성장 위한 투자 필요성 강조
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신현송 한국은행 총재가 한국 경제의 잠재성장률 흐름이 중요한 전환점에 놓였다고 진단하고, 한은이 자체 추계한 잠재성장률을 연말 전 워킹페이퍼 형태로 공개하겠다고 밝혔다.
신 총재는 23일 국회 재정경제기획위원회 종합 국정감사에서 국제통화기금(IMF)의 한국 잠재성장률 전망과 관련한 질의에 이같이 답했다.
한국을 비롯한 세계 경제에서 2010년대 이후 이어진 장기 침체론에 변화가 나타나고 있으며, 잠재성장률 추세가 높아질 가능성이 있다고 설명했다.
인공지능(AI) 투자 확대가 한국 경제의 새로운 성장 경로로 이어질 수 있다는 평가에도 동의했다. 다만 한은의 새 추계가 공개되는 정확한 날짜는 아직 정해지지 않았다고 입장이다.
잠재성장률을 높이는 핵심 요인으로는 총요소생산성 향상을 꼽았다. 노동생산성 개선도 일부 기여할 수 있지만, 기술혁신과 생산 효율성 등을 반영하는 총요소생산성을 꾸준히 끌어올리는 것이 중요하다는 취지다.
신 총재는 "장기 성장률을 높이기 위한 투자가 필요하다"며 "장기금리 상승과 관련해서는 재정 여건뿐 아니라 투자수익률을 높이려는 움직임과 장기 투자 재원을 확보하려는 금융시장 흐름도 함께 살펴야 한다"고 밝혔다.
peterbreak22@newspim.com