[2026 국감] 수협유통 자본잠식률 95%…만성적자 심화

AI 핵심 요약beta
- 수협유통이 23일 자본잠식률 94.9%와 부채비율 1375.7%를 기록했다
- 수협유통은 올해 8월 순손실 34억4700만원으로 지난해 적자를 초과했다
- 수협중앙회 출자에도 구조조정과 신규사업이 차질을 빚어 개선이 지연됐다
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수협중앙회 114억 출자에도 속수무책
윤준병 "과감한 사업구조 개편 필요"
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = ㈜수협유통의 자본잠식률이 95% 수준인 것으로 드러났다.
지난해 국정감사에서 수협중앙회가 경영개선을 약속했지만 제대로 이뤄지지 않았다는 지적이다.
23일 국회 농림축산식품해양수산위원회 윤준병 더불어민주당 의원(정읍·고창)에 따르면, 해양수산부가 제출한 '수협유통 경영개선안 후속조치' 결과 이같이 분석됐다.
의원실 자료에 따르면, 올해 8월까지 수협유통의 당기순손실은 34억 4,700만원으로 지난해 연간 순손실 27억 8,000만원을 24.0%(6억 6,700만원) 초과했다.
수협유통의 연도별 당기순손실은 △2021년 4억 9,900만원 △2022년 4억 6,400만원 △2023년 6억 6,300만원 △2024년 11억 8,200만원 △2025년 27억 8,000만원으로 최근 적자 규모가 가파르게 확대되고 있다. 바다마트 부문 역시 2024년 10억 2,800만원 흑자에서 2025년 3억 4,200만원 적자로 돌아선 데 이어 올해 8월까지 15억 5,100만원의 적자를 기록했다(그림 참고).
문제는 수협중앙회의 잇따른 출자에도 재무구조가 오히려 악화되고 있다는 점이다. 수협중앙회는 재무건전성 개선과 수산물 판매채널 확대를 위해 2020년 50억원, 2024년 64억원 등 총 114억원을 출자했지만, 지난해 말 45억 9,100만원이었던 자본총계는 올해 8월 말 11억 4,400만원으로 75.1% 급감했다.
자본금 222억 7,400만원 대비 자본잠식률은 94.9%, 부채비율은 1,375.7%에 달했다. 수협유통도 제출자료를 통해 '완전 자본잠식 임박'을 언급하며 회사의 존속 가능성에 대한 외부 진단이 필요하다고 밝혔다.
앞서 윤 의원은 지난해 10월 국정감사에서 수협유통의 만성 적자와 재무 악화를 지적하며, 경영진 쇄신과 구조적 개혁을 주문했다. 이에 수협은 지난해 11월 14일 점포 구조조정과 본부 조직 축소, 수산물 판매채널 확대 등을 담은 경영개선안을 제출하고 신속한 사업구조 개편을 추진하겠다고 밝혔다.
하지만 경영개선안의 핵심인 점포 구조조정부터 계획대로 진행되지 않았다. 지난해 안에 폐점하기로 했던 동대문점은 올해 4월에야 문을 닫았고, 원효점은 내년 2월로 폐점 시기가 미뤄졌다. 올해 폐점 예정이었던 신교하직매장은 오히려 운영을 강화하는 방향으로 계획이 변경돼 올해 9월 기준 폐점이 완료된 점포는 동대문점 한 곳에 그쳤다.
수산물 판매채널 확대를 위한 신규 사업에도 제동이 걸렸다. 수협유통은 수산물 전문점 '어부세상' 가맹사업과 관련해 점포당 정부 보조금 4,250만원에 대응하는 자체 부담금을 마련하기 어렵다는 이유로 해양수산부에 정부 보조사업 중단을 요청 중인 것으로 확인됐다. 재무 악화가 기존 사업의 구조조정을 넘어 신규 사업 추진 여력까지 제약하고 있는 셈이다.
윤준병 의원은 "지난해 국정감사에서 경영진의 전문성과 사업구조를 개선하지 않은 채 자본만 추가로 투입해서는 수협유통의 경영난을 해결할 수 없다"고 지적했다.
이어 "경영개선 약속에도 올해 8개월 만에 지난해 연간 적자를 넘어섰고 자본잠식률은 95%에 육박한 만큼, 경영진에게 약속 이행과 경영 성과에 대한 책임을 분명히 물어야 한다"고 지적했다.
윤 의원은 또 "수협유통이 수산물 판로 확대와 어업인 소득 증대라는 본래 역할을 되찾으려면 유통 전문성을 갖춘 인적 쇄신과 과감한 사업구조 개편이 필요하다"며 "점포별 회생 가능성과 사업성을 면밀히 검토해 정비 방향을 정하고, 과제별 실행 기한과 손익 개선 목표를 명확히 해 적자 확대와 자본잠식 심화를 막아야 한다"고 강조했다.
dream@newspim.com