우리은행, 사회적경제기업 10곳에 1억3000만원 지원

AI 핵심 요약beta
- 우리은행은 22일 사회적경제기업 10곳 성과공유회를 개최했다
- 우리은행은 사회적경제기업에 총 1억3000만원을 지원했다
- 지원기업 10곳은 취약계층 채용 등 임직원 6명을 늘렸다
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[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 우리은행이 지역사회 문제 해결에 나선 사회적경제기업 10곳에 총 1억3000만원을 지원하고 취약계층 고용 확대 등 성과를 거뒀다.
우리은행은 지난 22일 한국YMCA연합회에서 한국사회적기업진흥원과 함께 추진한 '2025년 우리 임팩트 챌린지' 지원사업의 성과공유회를 개최했다고 23일 밝혔다.
우리 임팩트 챌린지는 취약계층에 서비스와 일자리를 제공하는 사회적경제기업을 발굴·지원해 지역사회 문제 해결과 사회적 가치 확산을 돕는 사업이다.
지난해 12월 공모전을 열고 심사를 거쳐 농식품·돌봄·환경·장애인 고용 등 다양한 분야에서 지역사회 문제 해결에 앞장서는 사회적경제기업 10곳을 선정했다.
선정 기업에는 사업비로 기업당 최대 2000만원씩 총 1억3000만원을 지원해 안정적인 사업 운영과 성장 기반 마련을 도왔다.
고용 확대 성과도 나타났다. 지원사업에 참여한 기업 10곳의 전체 임직원 수는 취약계층 신규 채용 등을 포함해 총 6명 증가했다. 우리은행은 이번 지원으로 참여기업의 자생력과 성장 기반이 강화된 만큼 향후 추가적인 일자리 창출로 이어질 것으로 기대하고 있다.
우리은행은 이번 성과공유회를 계기로 참여기업 간 교류와 협력도 확대할 계획이다. 기업별 사업 성과와 운영 노하우를 공유하고 새로운 협업 기회를 발굴해 지속가능한 성장과 사회적 가치 확산을 위한 협력 방안을 모색할 방침이다.
peterbreak22@newspim.com