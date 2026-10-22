정진완 우리은행장 "소상공인 마음까지 보듬는 포용금융 실천"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

우리은행, 소상공인과 연극 관람하며 현장 소통

금융지원 넘어 브랜딩·마케팅·경영 컨설팅 지원

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 우리은행이 소상공인들과 문화예술 공연을 함께 관람하며 현장 소통을 강화하고, 금융지원을 넘어 경영 자립을 돕는 포용금융을 이어간다.

우리은행은 정진완 은행장이 지난 21일 서울 예술의전당 CJ토월극장에서 지역 상생가게 소상공인 20명과 연극 '유리동물원'을 관람하고 현장의 목소리를 들었다고 22일 밝혔다.

21일 서울 예술의전당 CJ토월극장에서 열린 우리은행 소상공인 문화예술 관람행사에서 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다. 정진완 우리은행장(오른쪽 다섯 번째), 김성령 선한영향력가게 의장(오른쪽 일곱 번째), 이정섭 우리은행 브랜드전략그룹장(왼쪽), 성시천 우리은행 경영기획그룹장(오른쪽 두 번째). [사진=우리은행]

이번 행사는 어려운 경영환경에서도 지역사회에 선한 영향력을 전하는 소상공인들을 격려하고 재충전의 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 행사에는 선한영향력가게 의장인 배우 김성령 씨도 함께했다.

참석자들은 인정가게, 새희망가게, 우리동네 선한가게 등 우리은행과 우리금융그룹의 지원 프로그램에 참여하는 소상공인들이다. 정 은행장은 이들과 공연을 관람하며 현장의 의견을 듣고 지역사회와의 상생협력 의지를 다졌다.

우리은행은 서민금융진흥원과 함께 운영하는 '인정가게'를 통해 우리미소금융재단 이용자와 선한영향력가게 회원 가운데 지역사회 공헌에 앞장선 영세 자영업자를 지원하고 있다. 금융지원뿐 아니라 가게 브랜딩과 홍보·마케팅, 경영 컨설팅 등을 제공해 매장 경쟁력을 강화한다.

우리금융그룹의 사회공헌 프로그램인 '새희망가게'는 생계형 창업으로 사회 정착을 준비하는 우리미소금융 이용 청년 사업자를 지원한다. '우리동네 선한가게'는 지역 내 소외계층을 위한 봉사활동을 실천하는 소상공인에게 인테리어와 홍보, 금융, 컨설팅 등을 지원하는 사업이다.

우리은행은 앞으로도 영세 자영업자의 자생력을 높이고 지역사회에 선한 영향력을 확산하기 위한 포용금융 활동을 이어갈 계획이다.

정진완 우리은행장은 "고된 일상을 보내는 소상공인분들에게 이번 연극 관람이 작은 위로와 새로운 활력이 되길 바란다"며 "실질적인 금융지원은 물론 마음까지 보듬을 수 있는 다양한 포용금융 활동으로 금융의 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.

peterbreak22@newspim.com