"빅테크 자금 끌어오나"...IPO 검토 중단 SK하이닉스, 새 셈법은

솔리다임 프리IPO·상장 검토 중단…중복상장 논란 일단락

美 생산시설 확충은 예정대로 추진…대체 자금조달 과제

전문가들 "자체 현금창출력 충분…투자 차질 가능성 낮아"

직접투자·회사채 발행에 빅테크 전략적 투자 유치도 대안

HBM 투자·주주환원 병행 관건…자본배분 전략 재검토

[서울=뉴스핌] 서영욱 조민교 기자 = SK하이닉스가 미국 낸드플래시 계열사 솔리다임의 기업공개(IPO)를 통한 자금조달 계획을 접으면서 미국 신규 생산시설 투자 부담을 어떻게 분담할지가 새로운 과제로 떠올랐다. 상장을 통해 외부 투자자금을 유치하려던 구상이 중단된 만큼 자체 현금과 차입, 글로벌 빅테크 기업과의 전략적 협력 등 대체 조달 방안에 관심이 쏠린다.

SK하이닉스의 현금창출력을 고려하면 자금 확보 자체는 어렵지 않을 것이라는 평가가 나온다. 다만 솔리다임에 투입하는 자금이 늘어나기 때문에 고대역폭메모리(HBM) 등 주력 사업에 대한 투자와 주주환원에 영향을 줄 수 있다.

경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ IPO 접었지만 美투자는 계속…주주가치에 무게



23일 반도체 업계에 따르면 SK하이닉스는 이날 솔리다임의 상장 전 투자유치(프리IPO)와 IPO 검토를 중단한다고 밝혔다. 회사는 최근 금융시장 변동성과 반도체 기업들의 주가 조정을 이유로 들었다. 지금 상장을 추진하면 솔리다임의 가치를 충분히 인정받지 못해 기존 주주에게 불리할 수 있다는 판단이다.

솔리다임의 해외 상장을 둘러싼 중복상장 논란도 결정에 영향을 미쳤다. 전날 이억원 금융위원장은 국정감사에서 "해외 상장에도 중복상장 가이드라인이 적용된다"고 밝혔다.

당초 SK하이닉스가 솔리다임 상장을 검토한 것은 미국 생산시설 확충에 필요한 자금을 외부에서 조달해 자체 투자 부담을 줄이기 위해서였다. 이를 통해 HBM 등 주력 사업에 대한 투자와 배당, 자사주 매입·소각을 병행할 재무적 여력을 확보하겠다는 구상이었다. 별도 상장을 통해 솔리다임의 성장 잠재력을 시장에서 새롭게 평가받으려는 목적도 있었다.

그러나 IPO 검토가 중단되면서 투자재원을 마련할 새로운 방안이 필요해졌다. SK하이닉스는 인공지능(AI) 데이터센터 확대로 기업용 솔리드스테이트드라이브(SSD) 수요가 증가하고 있지만, 기존 생산시설만으로는 대응에 한계가 있어 미국 내 신규 생산시설 확보가 필요하다는 입장이다. 상장 중단에도 솔리다임의 성장 가능성과 투자 필요성에는 변화가 없다고 강조했다.

SK하이닉스는 솔리다임의 성장 잠재력이 현재 자사 기업가치에 충분히 반영되지 않고 있다는 판단도 유지하고 있다. 별도 상장을 통해 솔리다임의 가치를 시장에서 새롭게 평가받고 외부 자본을 확보하는 방안이 여전히 경제적 이점은 있지만, 지금은 기존 주주들에게 가장 유리한 선택이 아니라는 것이다.

SK하이닉스는 솔리다임의 투자 시기와 규모, 재원조달 방식 등을 다시 검토하기로 했다. 미국 생산시설 확충이라는 사업 방향은 유지하면서도 구체적인 투자계획과 자금조달 구조는 재설계하겠다는 의미다.

◆ IPO 접어도 美투자는 계속…현금창출력 충분

이에 따라 SK하이닉스가 자체 자금으로 솔리다임의 투자를 감당할 수 있을지, 외부 자금을 활용한다면 어떤 방식이 유리할지가 관심사다. 특히 HBM 등 주력 사업에 대한 대규모 투자와 주주환원을 병행해야 하는 만큼 투자재원 확보와 자금 운용의 효율성이 중요한 판단 기준이 될 전망이다.

전문가들은 SK하이닉스의 현재 실적과 현금창출력을 고려하면 IPO 없이도 솔리다임의 투자재원을 마련하는 데 큰 어려움은 없을 것으로 보고 있다. 다만 구체적인 투자 규모와 자금조달 방식에 따라 재무적 부담과 주주가치에 미치는 영향은 달라질 수 있다는 분석이다.

박주근 리더스인덱스 대표는 "SK하이닉스의 실적과 현금창출력에 비춰 솔리다임에 대한 추가 투자를 자체적으로 감당할 여력이 충분하다"고 설명했다.

유회준 한국과학기술원(카이스트) 인공지능반도체대학원장도 "반도체 업황 호조와 SK하이닉스의 이익 창출 규모를 고려하면 IPO 중단이 투자 여력에 큰 영향을 미치지 않을 것"이라고 내다봤다.

빈기범 명지대 경영학 교수 역시 "높은 기업가치와 다양한 조달 수단을 들어 IPO 중단이 곧바로 투자재원 부족으로 이어지지는 않을 것"이라고 분석했다.

솔리다임 AI 데이터센터용 SSD [사진=솔리다임]

◆ 직접투자부터 빅테크 협력까지…자금조달 새 판



가장 먼저 거론되는 수단은 내부 현금을 활용한 직접투자다. 솔리다임 지분을 외부 투자자에게 넘기지 않아 기존 주주의 지분 몫을 유지할 수 있다. 반면 모회사가 부담하는 설비투자 규모가 늘어나는 만큼 다른 투자와 주주환원에 투입할 현금이 줄어들 수 있다.

회사채 발행과 금융기관 차입도 가능하다. 지분 희석을 피하면서 필요한 재원을 마련할 수 있지만 이자와 상환 부담이 따른다. 유회준 교수는 "자체 자금으로 투자를 진행하되 부족한 부분은 차입으로 보완할 수 있다"고 봤다.

빈기범 교수는 회사채와 함께 신주 발행도 검토 가능한 선택지로 꼽았다. 다만 "신주 발행은 SK하이닉스 기존 주주의 지분 희석으로 이어질 수 있어 별도의 판단이 필요하다"는 입장이다.

글로벌 빅테크와 손잡는 방안도 제시됐다. 박주근 대표는 "주요 고객사가 생산시설 투자에 참여하고 향후 제품을 안정적으로 공급받는 형태의 전략적 협력이 효과적일 수 있다"고 전망했다.

장기 공급계약과 투자 지원을 결합해 초기 투자 부담을 나누는 방식이다. 다만 지분 출자 형태라면 솔리다임 지분 희석이 발생할 수 있고, 투자 조건에 따라 장기 수익 배분도 달라진다. 박 대표는 "현재 금리 수준에서 프로젝트파이낸싱(PF)은 상대적으로 매력이 낮다"고 평가했다.

[AI 인포그래픽=서영욱 기자]

미국 생산시설 확보 일정에 대한 전망은 엇갈린다. 박 대표와 유 교수는 "현금창출력과 다른 조달 수단이 충분해 IPO 중단만으로 투자 일정이 지연될 가능성은 크지 않다"고 봤다.

반면 빈 교수는 "당초 상장으로 마련하려던 자금을 대체해야 하는 만큼 투자 규모나 일정이 조정될 여지가 있다"고 지적했다.

SK하이닉스도 향후 투자 시기와 규모, 재원조달 방식을 검토하겠다는 입장이다. 아직 미국 신규 생산시설의 구체적인 투자 규모와 착공 일정, 자금조달 구조가 확정된 것은 아니다. 결국 IPO 대신 어떤 방식을 택하느냐에 따라 솔리다임의 생산능력 확충 속도와 SK하이닉스의 재무 부담이 달라질 전망이다.

박 대표는 "투자 여력이 충분하더라도 솔리다임에 투입되는 자금이 커질수록 기존 주주에게 실질적인 이익이 돌아가는지 따져야 한다"고 지적했다.

상장 검토 중단으로 지분 희석 우려를 덜어낸 SK하이닉스가 앞으로는 미국 투자에 필요한 재원과 주주환원 여력을 동시에 확보할 수 있는 자본배분 전략을 제시해야 한다는 의미다.

syu@newspim.com