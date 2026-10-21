안철수 "금감원도 SK 솔리다임 중복상장 판단...국민연금, 美 상장 반대해야"

AI 핵심 요약beta
- 안철수 의원은 21일 국민연금에 솔리다임 상장 반대를 촉구했다
- 안 의원은 중복상장 가이드라인에 따른 주주보호 절차를 요구했다
- 국민연금은 SK하이닉스 지분 약 8%를 보유한 2대 주주다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 안철수 국민의힘 의원이 21일 SK하이닉스의 미국 자회사 솔리다임 상장 추진과 관련해 2대 주주인 국민연금이 상장 반대 의사를 공개적으로 밝혀야 한다고 촉구했다.
안 의원은 이날 자신의 페이스북에 'SK하이닉스의 2대 주주인 국민연금은 솔리다임 상장 반대 의사를 밝혀야 합니다'라는 제목의 글을 올리고 "이찬진 금융감독원장이 SK하이닉스 자회사 솔리다임의 미국 상장을 중복 상장이라 밝혔다"며 "당연한 판단"이라고 밝혔다.
그는 지난 7월 금융당국이 발표한 '중복상장 가이드라인'을 근거로 제시했다. 해당 가이드라인에 따르면 자회사를 해외에 상장하는 경우에도 모회사 이사회는 주주 영향 평가와 주주보호 방안 마련, 주주 소통 등 5대 의무를 이행해야 한다.
안 의원은 "SK가 솔리다임을 미국에 상장시키기 위해서는 규정대로 독립적 특위를 구성해 중복 상장이 주주에게 미칠 영향을 평가하고, 이를 토대로 주주 의사를 확인하거나 동의 표결을 받아야 한다"고 주장했다.
특히 국민연금의 적극적인 주주권 행사를 요구했다. 그는 SK하이닉스의 최대주주는 지분 20%대를 보유한 SK스퀘어이며, 국민연금은 지분 약 8%를 보유한 2대 주주라고 설명했다.
이어 "금감원장이 밝힌 '중복 상장' 의견, 이 대통령이 주창했던 국내 증시 밸류업 실행의지를 입증하기 위해서라도 SK하이닉스의 2대 주주인 국민연금은 솔리다임 상장 반대 표결 의사를 밝혀야 한다"고 강조했다.
안 의원은 국민연금이 과거 SK그룹 계열사의 사업 분할에 반대했던 사례도 거론했다.
그는 "국민연금은 2021년 SK이노베이션의 배터리 사업 물적분할에 주주 가치 훼손을 들어 반대 의사를 표명한 바 있다"고 지적했다. 실제 국민연금은 당시 핵심 사업부의 비상장화에 따른 주주가치 훼손 우려를 이유로 분할안에 반대했으나, 주주총회에서 안건이 통과됐다.
안 의원은 "또다시 이 개미 잔혹극을 반복해야 하는가"라며 "정부가 수수방관하는 이런 주식시장에 누가 믿고 투자한단 말인가"라고 비판했다.
그러면서 "기왕에 중복 상장이라는 판단이 섰다면 말로만 할 것이 아니라 국민연금부터 제대로 실행에 나서야 한다"며 "그래야 빠져나간 외국인 자본도 투명하고 공정한 질서를 믿고 다시 들어올 수 있다"고 덧붙였다.
앞서 이찬진 금융감독원장은 지난 19일 국회 정무위원회 국정감사에서 솔리다임의 미국 증시 상장 추진과 관련해 금융위원회와 금융감독원 모두 중복상장에 저촉된다는 판단을 하고 있다고 밝혔다. 다만 국내 증권신고서 심사 대상에 해당하는지 여부는 금융위의 유권해석이 필요한 상황이다.
oneway@newspim.com