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[솔리다임 IPO 논란] ① 10조원 주고 산 회사…쪼개기 상장 아니다

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AI 핵심 요약

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  • SK하이닉스 솔리다임 IPO 논쟁이 6일 5단 중복상장 쟁점으로 번졌다.
  • 솔리다임은 쪼개기 상장 아닌 인수 사업이라 주주 손실은 단정 못했다.
  • 공모가·지분율·거래가·자금용처 검증이 핵심이라 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

솔리다임 매출, 하이닉스의 9% 남짓…HBM·D램 핵심 사업은 모회사에
금융위도 '비대칭적'·'가치창출형' 구분…증명 책임은 SK하이닉스에

[서울=뉴스핌] 한기진 기자 = SK하이닉스의 미국 자회사 솔리다임(Solidigm) 기업공개(IPO) 논쟁이 '5단 중복상장'이라는 단어에 묶였다. 한국기업거버넌스포럼은 <SK㈜-SK스퀘어-SK하이닉스-미국 중간법인-솔리다임>으로 이어지는 지배구조를 "세계적으로도 극히 드문 5단 중복상장"이라고 규정하고 나스닥 상장 논의를 중단하라고 요구했다. '코리아 디스카운트 수출'이라는 비판까지 나왔다.

강렬한 프레임이다. 그러나 프레임에 갇히면 진단이 정확할 수 없다. 솔리다임 상장은 일반주주의 분노를 샀던 '쪼개기 상장'과 출발점, 제도상 지위, 경제적 효과가 모두 다르다. 같은 이름표를 붙이는 순간 따져야 할 질문이 사라진다.

솔리다임은 SK하이닉스의 핵심 사업부를 떼어내 만든 회사가 아니라 90억달러(당시 한화 약 10조3000억원)를 들여 인텔에서 사들인 해외 사업이다. 기존 성장사업을 물적분할한 뒤 같은 국내 시장에 다시 상장했던 '쪼개기 상장'과는 출발점부터 다르다.

그렇다고 솔리다임 IPO가 곧 SK하이닉스 주주에게 이익이라는 뜻도 아니다. 결국 판단 기준은 '몇 단이냐'가 아니라 IPO 과정에서 SK하이닉스 주주의 경제적 몫이 어떻게 변하느냐다. 공모가와 신주·구주 비율, 상장 후 SK하이닉스의 지분율, 계열사의 중간법인 투자 가격, 솔리다임과 SK하이닉스 간 기술·제품 거래 조건, 조달자금의 사용처가 핵심이다.

 

◆ 솔리다임은 모회사 쪼개기 아냐…해외 인수 사업의 현지 가치 평가

쪼개기 상장은 국내 자본시장의 아픈 경험에서 나온 분노의 지점이다. LG화학이 가장 빠르게 성장하던 배터리사업부를 물적분할해 LG에너지솔루션으로 상장하자, 그 성장성을 보고 모회사 주식을 산 일반주주의 몫이 고스란히 쪼개졌다. 같은 시장에서 같은 투자자의 돈이 모회사와 자회사로 나뉘면서 모회사 주가가 할인됐다.

솔리다임은 이 경로를 밟지 않았다. '쪼개기 상장' 프레임으로 묶을 수 없는 구조다. SK하이닉스는 2020년 약 90억달러에 인텔의 낸드·SSD 사업을 인수했다. 한국 기업의 해외 인수로는 역대 최대 규모다. SK하이닉스가 이전부터 갖고 있던 낸드 사업은 국내 본사에 그대로 있다. 일반주주가 투자한 모회사의 핵심 사업부를 쪼개 내보낸 것이 아니라, 회사 자금으로 해외 자산을 사들인 것이다.

SK하이닉스의 핵심 사업을 분할해 다시 상장하는 거래와, 미국에서 사들인 기업을 미국 증시에 상장하는 거래를 경제적으로도, 제도적으로도 같은 것으로 볼 수 없는 이유다. 솔리다임 IPO는 현지 시장에서 독립적인 기업가치를 평가받고 성장자금을 조달하는 경로다.

쪼개기 상장은 일반주주에게 세 가지 경로로 해를 끼쳤다. ▶같은 시장에서 같은 투자자의 투자금이 나뉘었고 ▶모회사의 가장 핵심적인 성장사업이 빠져나갔으며 ▶지배주주는 적은 지분으로 더 많은 회사를 지배하게 됐다. 솔리다임은 앞의 두 가지에서 상당 부분 비켜 있다.

첫째, 상장 무대가 다르다. SK하이닉스도 지난 7월 나스닥에 주식예탁증서(ADR)를 상장했지만 주 무대는 코스피다. 솔리다임 공모 자금은 낸드·SSD 사업에 집중 투자하려는 미국 투자자에게서 미국 달러로 들어온다. 국내 일반주주의 투자금을 나눠 갖는 구조와는 다르다.

둘째, 핵심 성장사업이 빠져나가는 구조가 아니다. SK하이닉스의 성장과 이익의 축은 고대역폭메모리(HBM)와 D램이다. 솔리다임의 올해 상반기 매출은 12조2500억원으로 SK하이닉스 전체(131조9000억원)의 9% 남짓이다. 다만 지배주주 쪽으로 가치가 쏠릴 위험은 솔리다임에도 있다. 그래서 이 부분은 이름표가 아니라 검증의 대상이다.

 

짚어야 할 대목도 있다. 솔리다임 사업은 올해 1분기 같은 이름의 신설 법인으로 옮겨졌고, 기존 법인은 SK그룹의 미국 AI 투자법인으로 바뀌었다. 비판론은 이를 '미국판 물적분할'로 본다. 그러나 이는 상장사인 SK하이닉스의 사업을 떼어낸 것이 아니라, 이미 보유하던 미국 손자회사 안에서 이뤄진 재편이다. 다만 중복상장 가이드라인은 최근 1년 안에 신설된 자회사도 살피는 만큼, 재편 목적과 자산 이전 가액은 공개돼야 한다.

문제 삼아야 할 것은 재편 그 자체보다 그 과정에서 SK㈜·SK이노베이션·SK텔레콤이 상위 법인에 어떤 가격으로 들어왔느냐다. 이들 3사는 2030년까지 총 11억1000만달러 출자를 약정했다. 솔리다임이 하이닉스 기술에 기대는 만큼 두 회사 사이의 기술 사용료와 제품 공급 가격도 따져봐야 한다. 이 가격이 하이닉스에 불리하게 정해지면 하이닉스 주주의 가치가 외부 주주에게 새어 나간다. 두 가격 모두 반드시 독립적으로 검증받아야 한다.

◆ 중복상장 제도, 물적분할 자회사만 모회사 일반주주 동의 의무

8월 3일 시행된 중복상장 제도는 솔리다임 같은 해외 상장에도 적용된다. 모회사 이사회는 주주 영향평가, 보호방안 마련, 주주소통, 이사회 결의, 공시라는 5대 의무를 이행해야 한다.

그러나 같은 제도 안에서도 차등이 있다. 물적분할로 만든 자회사는 모회사 일반주주의 동의('3%룰' 적용)가 필수다. 인수하거나 새로 세운 자회사는 주주동의가 '권고'다. 제도 자체가 중복상장이 어떻게 생겨났는지, 일반주주에게 어떤 효과를 미치는지에 따라 무게를 달리 두고 있다는 뜻이다.

금융위원회의 메시지도 분명하다. 금융위는 올해 4월 중복상장 제도개선 공개세미나에서 "상장의 이익이 소수에게 집중되는 비대칭적 중복상장"과 "전체 주주에게 공정하고 새로운 가치를 창출하는 중복상장"을 엄격하게 구분하겠다고 밝혔다. 금융당국조차 중복상장을 일률적인 악으로 보지 않는다. 특히 중복상장 가이드라인은 자회사의 매출 또는 매입의 50% 이상이 모회사로부터 발생하면, 영업 독립성을 충족하지 못했기 때문에 상장을 불허한다. 솔리다임은 SK하이닉스에서 매출이 독립된 회사다. 

솔리다임 논쟁의 질문은 '중복상장이냐 아니냐'가 아니라 '어느 쪽 중복상장이냐'가 돼야 한다.

이 구분은 회사에 증명 책임을 지운다. 솔리다임 상장이 '가치창출형'이라는 것을 SK하이닉스가 입증해야 한다. 개정 상법은 이사가 회사뿐 아니라 주주의 이익도 보호하도록 충실의무를 넓혔다(제382조의3). 해외 상장이라 주주동의가 '권고'에 그친다 해도, 하이닉스 이사회는 일반주주에게 답할 법적 책임을 진다.

◆ '5단'은 손실의 증거 아니다…인수 기업 현지 재상장 선례도

'5단'이라는 숫자를 곧 '손실'로 읽는 대목도 짚어야 한다. 이 층들은 솔리다임 상장으로 새로 생기는 것이 아니다. 솔리다임은 지금도 SK㈜-SK스퀘어-SK하이닉스 아래의 손자회사다. 상장은 지배구조에 이미 있는 마지막 층에 시장 가격표를 붙이고, 신주 발행이나 구주 매출로 외부 주주를 들이는 일이다. 

더 중요한 것은 층수가 몇이든 그 자체로 SK하이닉스 일반주주의 손실을 증명하지는 못한다는 점이다. 지배구조가 복잡한 것과 IPO 가격이 공정한가는 다른 문제다. 층이 많은 것과 조달한 돈이 높은 수익을 내느냐도 다른 문제다."엔비디아·TSMC에는 자회사 상장이 없다"는 비교도 결론을 대신하지 못한다. 성장 경로가 전혀 다른 기업이다. 오히려 솔리다임과 구조가 닮은 사례가 있다. 도쿄증권거래소에 상장된 일본 소프트뱅크그룹은 2016년 인수한 영국 반도체 설계사 Arm을 2023년 나스닥에 다시 상장하면서 약 90%의 지분을 유지했다. 인텔도 2017년 인수한 자율주행 기업 모빌아이를 2022년 과반 지분을 유지한 채 나스닥에 상장했다. 상장 뒤 두 회사의 주가는 엇갈렸지만 그것은 사업 성과의 문제다. 인수한 해외 기업의 현지 상장은 '유례없는' 일이 아니다.

솔리다임 IPO가 SK하이닉스 주주에게 불리한 거래인지 판단하려면 다섯 가지를 따져야 한다. 첫째 공모가가 공정한가. 둘째 구주 매출과 신주 발행의 비율은 어떤가. 셋째 계열사들이 중간법인에 들어간 가격과 하이닉스·솔리다임 간 기술·제품 거래 가격에 부당한 차이가 없는가. 넷째 SK하이닉스가 상장 이후에도 지배권과 경제적 가치 대부분을 유지하는가. 다섯째 조달한 자금이 실제 솔리다임의 성장 투자에 쓰이는가다.

이 질문에 답하지 않고 지배구조 층수만 세는 것은 기업가치 판단을 지배구조 형식으로 대체하는 셈이다. 거꾸로 SK하이닉스가 이 질문에 답하지 못한다면, 다시 말해 구주 매출이 중심이 되거나 자금 용도가 불분명하거나 계열사·관계사 가격 검증을 거치지 않는다면, 이 상장은 금융위가 말한 '비대칭적 중복상장'이다. 솔리다임 논쟁이 '층수'가 아니라 '조건'을 두고 벌어져야 하는 이유다.

hkj77@newspim.com

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BIFF 개막작 김종관 감독 "사소함의 가치 인정 감사" [부산=뉴스핌] 양진영 기자 = 제 31회 부산국제영화제가 김종관 감독의 '낮과 밤은 서로에게'로 문을 열었다. 올 상반기 활기를 띠던 극장가도 잠시, 최근 의도치않게 사회적 논란이 된 작품으로 혼란스러운 중에 영화제는 묵묵히 제 자리를 지키고 있다. 6일 부산 영화의전당 중극장에서 부산국제영화제 개막작 '낮과 밤은 서로에게'의 기자시사회가 열렸다. 상영 이후 김종관 감독, 배우 김민하, 주종혁, 한선화, 장률, 심은경, 전소영, 김동휘가 참석해 공식 기자회견에서 취재진과 개막작 선정 소감을 나눴다. [부산=뉴스핌] 김예원 기자 = 김종관 감독, 배우 김민하, 주종혁, 한선화, 장률, 심은경, 전소영, 김동휘(왼쪽부터)가 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당 중극장에서 열린 '제31회 부산국제영화제(BIFF)' 개막작 '낮과 밤은 서로에게' 기자회견에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.06 yeawon2@newspim.com '낮과 밤은 서로에게'는 네 편의 옴니버스식 서사를 엮은 영화로, 한 카페를 배경 삼아 여러 관계의 사람들의 일상과 대화를 들여다본다. 다른 시간대 카페에 머문 유진(김민하)과 현오(주종혁)가 잠시 마주치고, 중학교 시절 친구인 상미(한선화)와 영민(장률)은 느닷없이 당황스러운 재회를 하게 된다. 웹소설 작가 혜진(심은경)의 다소 당황스러운 소설 작법과 영화감독 동남(이희준)의 열정까지. 일상적이면서도 평범한 사람들에 대한 애정을 담은 감독의 시선이 느껴진다. 이날 김종관 감독은 "같은 작업을 오랫동안 해오면서 단련이 됐다고 생각하는데 또 떨린다"면서 부산국제영화제의 개막작으로 선정돼 남다른 소회를 밝혔다. 그러면서 "저희 영화는 보셔서 아시겠지만 좀 작고 사소함에 대한 이야기, 거기에 있는 의미, 아름다움에 대한 것들을 좀 집중한 영화라고 생각한다. 처음에 현오가 시계를 본다. 시계의 작은 세계에 집중해서 그 안에서 아름다움을 발견하는 것 같이 우리 영화도 일반적인 영화의 서사 구조와 달리 4개의 대화만 있다. 대화라는 하나의 단면을 확대해서 보면서 사람들이 어디서 왔고 어디로 흘러갈 건지 상상하게 하고 그 다음을 그릴 수 있는 영화가 되길 바랐다"고 영화의 기획 의도를 얘기했다. [부산=뉴스핌] 김예원 기자 = 김종관 감독이 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당 중극장에서 열린 '제31회 부산국제영화제(BIFF)' 개막작 '낮과 밤은 서로에게' 기자회견에서 인사말을 전하고 있다. 2026.10.06 yeawon2@newspim.com 또 김 감독은 "이번 작품도 제가 문학 같은데서도 봤었던 찰나의 순간에 대한 묘사다. 어떻게 보면 그게 삶의 다양한 부분을 얘기하는 것처럼도 느껴질 때가 있다. 그런 이야기의 힘이 있었으면 좋겠고 관객분들하고 그런 깊은 관계가 생기는 영화였으면 좋겠다고 항상 생각했다. 세계적인 위상이 있는 영화제에서 개막작으로 초청돼 이 영화가 말하고자 하는 작고 사소함을 중요하게 여기고 손을 들어준 것 같아 감사한 마음"이라고 말했다. 유진 역을 맡은 김민하는 "토론토에서 촬영 중에 대본을 받았다. 어릴 때부터 감독님의 오랜 팬이었다. 정말 꿈만 같았다. 어릴 때부터 GV도 따라다니고 영화도 정말 많이 봤다. 글을 읽고 문자를 바로 보냈던 기억이 난다. 누군가의 일기장을 읽는 것 같다, 이런 글을 선물해주셔서 감사드린다고 말씀드렸었다. 우연히도 촬영 날이 제 생일이기도 했다. 이 영화를 통해 총 3번의 선물을 받은 것 같다"고 기뻐했다. [부산=뉴스핌] 김예원 기자 = 배우 김민하가 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당 중극장에서 열린 '제31회 부산국제영화제(BIFF)' 개막작 '낮과 밤은 서로에게' 기자회견에서 인사말을 전하고 있다. 2026.10.06 yeawon2@newspim.com 주종혁은 "감독님은 최고의 리스너"라면서 "제 속의 얘길 다 하고 싶을 정도로 공감도 많이 해 주시고 대본을 주시면 그 얘기, 삶에 대한 얘기도 많이 나누면서 촬영하면서 정말 편하게 했다. 워낙 자유롭게 하게 해주셔서 감독님을 의지하게 되기도 한다. 김민하 배우님이 숨쉬듯이 연기한다는 말씀도 해주셔서 그런 톤을 맞춰보고 싶어서 연구를 해보기도 하면서 재밌게 촬영했다"고 말했다. 상미 역의 한선화는 "김민하 배우가 선물 얘기를 하니, 오늘이 제 생일이다"라면서 환하게 웃었다. 그러면서 "고향인 부산에서, 정말 사랑하는 부산국제영화제에서 개막작으로 만나게 돼 정말 영광스럽고 감독님 작품으로 선물을 받게 돼 행복하다. 영화가 너무 기대된다"고 상기된 소감을 얘기했다. [부산=뉴스핌] 김예원 기자 = 배우 한선화가 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당 중극장에서 열린 '제31회 부산국제영화제(BIFF)' 개막작 '낮과 밤은 서로에게' 기자회견에서 인사말을 전하고 있다. 2026.10.06 yeawon2@newspim.com 김종관 감독은 이 작품에 대해 "제목을 '낮과 밤이 서로에게'라는 제목을 지었는데 영화를 함축시킬 수 있지 않을까 생각했다. 첫 이야기에서 김민하, 주종혁 배우가 낮과 밤의 세계를 연기하지만 실은 되게 여러 가지의 은유를 할 수 있다. 한 사람은 낮에 있고 한 사람은 밤에 있는데 그 사람들이 연결되어 있는 이야기라면, 마지막 에피소드는 같은 공간에 있다가 서로가 낮과 밤이 되는 사람들의 이야기일 수도 있을 것"이라고 설명했다. 그러면서 "어쨌든 계속 양면이 오고가는 이야기들이다. 그 안에 보면 저마다 사연이 있고 또 그들이 만들려고 하는 영화도 있고 꿈도 있고 현실도 있다. 이런 것들이 낮과 밤처럼 서로가 대비가 되기도 하지만 연결도 되어 있는 것 같다. 그래서 낮과 밤이라는 게 전혀 다른 서로가 떨어져 있는 것 같다가도 한 공간에 낮과 밤이 머무는 거니까 서로 연결도 돼있다. 서로가 타인들을 이해하는 영화가 되길 바라는 면도 있었다. 그런 면에서 제목의 의미까지 생각해주셨으면 한다. 이 영화가 여러 층위를 가지고 있어서 끝난 후에도 좀 관객들이 감상을 할 수 있는 영화가 되기를 바란다"고 관객들의 다양한 감상과 이야기, 결말을 열어뒀다. 지난해 박찬욱 감독의 '어쩔수가없다'를 개막작으로 상영하면서 최근 선정 기준이 대중성으로 방점이 찍혔다는 의견이 많았다. 올해는 김 감독의 작품을 선정하면서 오히려 독립영화, 소규모 영화로 다시 돌아간 모양새다. 정지혜 프로그래머는 "부산국제영화제는 매년 정말 탁월하고 훌륭한 작품들을 엄선해서 개막작을 선정하고 있다. 작년과 재작년에는 조금 더 제작의 어떤 규모의 측면에서는 올해의 작품보다 더 큰 작품이었던 것은 사실이지만 올해의 작품이 제작의 어떤 규모와 무관하게 그 작품이 이 작품이 갖고 있는 의미와 또 작품의 어떤 가치는 결코 작지 않다고 생각한다"고 말했다. 정 프로그래머는 또 "이 작품은 한 창작자가 굉장히 고심하고 또 그것을 꼼꼼하게 설계해서 자신만의 감성과 세계를 빚어내는 아주 빼어난 작품"이라며 "부산국제영화제 개막작의 주요한 선정의 이유 중에 하나는 아주 많은, 너른 범위의 관객분들이 2시간 가까운 시간을 야외 극장에서 극장에서 보실 때 무리 없이 즐겁게 보실 수 있는 그런 작품을 선정하는 것을 우선으로 하고 있다. 제작 규모가 때에 따라서는 규모가 클 수도 있다. 올해 개막작은 기준에 충분히 부합하는 작품이다. 감독님, 배우분들의 하모니와 연기의 내공이 고스란히 전달되는 작품이라서 많은 연령층 넓은 연령층이 함께 보시기에도 손색이 없는 작품이라는 점에서 올해 개막작으로 선정하는 데 주저함이 없었고 자랑스러운 작품"이라고 평했다.  [부산=뉴스핌] 김예원 기자 = 배우 심은경이 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당 중극장에서 열린 '제31회 부산국제영화제(BIFF)' 개막작 '낮과 밤은 서로에게' 기자회견에서 인사말을 전하고 있다. 2026.10.06 yeawon2@newspim.com 이날 간담회 말미에는 현재 뜨겁게 영화계를 달구고 있는 문제작이 돼버린 '암살자(들)'에 대한 질문도 나왔다. 배우 심은경은 직접 '암살자(들)'에 출연한 바도 있다. 하지만 정 프로듀서는 "개막작에 대한 이야기만을 나누는 곳"이라며 기존의 영화제의 공식입장으로 답변을 갈음했다. 앞서 부산국제영화제는 역사 왜곡 논란에 휩싸인 '암살자(들)'의 영화제 내 모든 무대인사 취소 소식을 알렸다. 출연 배우 이민호의 '액터스하우스' 행사도 취소됐다. 영화제는 당시 "제작사 요청에 따라 예정돼있던 영화제 개막식 참석 및 야외 무대인사 일정이 취소됐다"면서 "영화제는 관객 및 게스트들의 안전과 원활한 행사 진행을 고려한 제작사의 의사를 존중한다. 기다려주신 관객 여러분의 양해를 부탁드린다"고 했다. 올해 부산국제영화제는 6일부터 15일까지 부산 영화의전당 일원에서 열린다. 오후 6시 영화의전당 야외무대에서 개막식이 개최되며, 개막작 '낮과 밤은 서로에게'가 상영된다.  jyyang@newspim.com 2026-10-06 17:18
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엔씨 '아이온2', 글로벌 출시…최고 동접 40만 돌파 [서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 엔씨의 MMORPG '아이온2'가 글로벌 정식 서비스를 시작한 뒤 최고 동시접속자 수 40만명을 넘어섰다. 엔씨는 '아이온2'를 스팀과 퍼플을 통해 글로벌 시장에 정식 출시했다고 6일 밝혔다. 엔씨 '아이온2'가 글로벌 정식 서비스를 시작하고 최고 동시접속자 수 40만명을 돌파했다. [사진=엔씨] 아이온2는 지난달 30일부터 5일 동안 '파운더스 팩' 구매자를 대상으로 얼리 액세스를 진행했다. 이 기간 스팀 'Top Sellers' 글로벌 차트 1위를 유지했으며 총 15개 국가에서 1위를 기록했다. 정식 서비스 시작 이후에는 최고 동시접속자 수 40만명을 넘어섰다. 6일 기준 스팀 글로벌 차트의 '인기 신규 게임'과 '주목받는 무료 게임'에서도 1위를 기록 중이다. 엔씨는 아이온2 글로벌 출시와 함께 개발진의 핵심 목표와 개발 과정을 담은 '개발 비하인드 영상'도 공개했다. 아이온2는 북미와 남미, 유럽, 아시아 일본 등 4개 지역에서 서버를 운영한다. 영어와 일본어, 프랑스어, 독일어, 스페인어 등 총 8개 언어를 지원한다. flurry327@newspim.com 2026-10-06 17:52

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S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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