정용진, 이마트 대표로 복귀…신세계그룹 역대 최대 임원 인사 단행

AI 핵심 요약beta
- 신세계그룹은 23일 정용진 회장을 이마트 대표로 내정했다
- 김홍극 대표는 이마트와 SSG닷컴을 맡아 온·오프라인 연계를 강화했다
- 신세계그룹은 신규 임원 36명과 40대 인재를 발탁했다
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신규 임원 36명 역대 최대…40대 비중도 18%로 최고
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 정용진 신세계그룹 회장이 이마트 대표이사로 내정됐다. 지난 6월 대표 복귀 계획을 밝힌 이후 처음 단행한 정기 임원인사에서 직접 경영을 뒷받침할 진용을 갖췄다. 이마트와 SSG닷컴은 김홍극 신세계까사 대표에게 함께 맡겨 온·오프라인 사업의 연계를 강화한다.
신세계그룹은 이 같은 내용의 2027년 정기 임원인사를 23일 발표했다. 정 회장의 책임경영 강화와 함께 주력사 경영진 교체, 경영전략실 재편, 젊은 임원 발탁에 초점을 맞췄다. 신규 임원 승진자는 역대 최대인 36명으로, 그룹 전체 임원 중 40대 비중도 역대 가장 높은 18%로 올라갔다.
정 회장은 주주총회를 거쳐 이마트 대표로 공식 취임할 예정이다. 이후 김홍극 신임 대표와 각자대표 체제로 이마트를 이끈다. 지난 6월 대표로 취임한 신세계프라퍼티에서는 이형천 대표와 함께 경영을 맡고 있다. 그룹의 양대 핵심 계열사에서 중장기 성장 전략을 직접 챙기고 경영 성과에도 책임을 지겠다는 구상이다.
이마트 신임 대표로 내정된 김홍극 대표는 SSG닷컴 대표를 겸임한다. 오프라인 점포와 온라인 장보기 사업을 한 명의 대표에게 맡겨 상품·영업 경쟁력을 함께 높이려는 인사다.
김 대표는 이마트 가전문화담당과 상품본부장 등을 거친 상품기획(MD)·영업 전문가다. 신세계TV쇼핑 대표 시절 흑자 전환을 이끌었고, 2022년부터 신세계까사를 맡아 수익성을 개선했다. 그룹은 본업에 대한 이해와 실적 개선 경험, 위험 관리 역량 등을 발탁 배경으로 설명했다.
그룹 컨트롤타워인 경영전략실도 주요 보직을 교체했다. 인사·감사를 총괄하는 경영지원총괄에는 최택원 SSG닷컴 대표를, 홍보·대관을 맡는 대외협력본부장에는 박승학 조선호텔앤리조트 레저사업부장을 선임했다. 전상진 경영총괄 부사장은 유임해 그룹 전반의 경영 관리를 이어간다.
최 신임 총괄은 이마트에서 물류·공급망 관리와 영업총괄본부장 등을 거쳤다. SSG닷컴 대표로서는 이마트의 사업 강점을 온라인에 접목하는 작업을 추진했다. 박 신임 본부장은 이마트 판매본부장과 CSR담당, 이마트에브리데이 사업부장 등을 역임했다. 유통을 넘어 인공지능(AI)·콘텐츠·엔터테인먼트로 사업 영역을 넓히는 그룹의 대외 소통을 책임진다.
외부 인재도 영입했다. 신세계까사 대표에는 허민호 전 CJ올리브영 대표를 내정했다. CJ올리브영을 10년간 이끌며 점포망과 매출 확대에 기여한 전문점 사업 경험을 활용해 까사미아와 자주(JAJU)의 사업 확장을 추진한다.
신세계인터내셔날은 패션 부문과 화장품 부문으로 조직을 재편하고 각각 전문경영 체제를 도입한다. 김덕주 현 대표가 패션 부문을 맡고, 허민호 대표가 화장품 부문을 겸임한다. 신세계야구단 대표에는 기인주 SMPMC 대표를 내정해 청라 돔구장 시대를 준비하도록 했다.
그룹은 성과를 낸 주요 계열사 대표를 유임하는 한편, 신규 임원과 40대 인재 발탁을 늘려 조직에 변화를 줬다. 정기인사 이후에도 사업별 과제와 성과에 따라 수시인사를 이어갈 방침이다.
새 경영진은 본업 경쟁력을 높이면서 신규 투자를 사업 성과로 연결해야 하는 과제를 맡았다. 신세계그룹은 리플렉션AI, 아만그룹, 스카이댄스 등과 협력하며 AI와 부동산 개발, 콘텐츠 사업을 확대하고 있다. 정 회장은 이마트와 신세계프라퍼티를 직접 이끌며 이들 사업의 추진 방향을 조율할 계획이다.
신세계그룹은 "책임경영을 선언한 정 회장이 그룹의 변화와 혁신을 이끌 파트너를 '실력'이라는 하나의 기준으로 선발했다"며 "성과주의에 기반한 인재 발굴을 통해 본업 경쟁력을 극대화하고 미래 성장 사업에서도 결실을 만들어 낼 것"이라고 밝혔다.