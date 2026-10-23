HD현대, 미국에 신규 조선소 짓는다…2029년 가동 목표

AI 핵심 요약beta
- HD현대는 22일 키윗과 미국 신규 조선소 합작계약을 체결했다
- 양사는 2027년 착공해 2029년 가동, 현지 인력 3000명을 고용한다
- 미래조선소 기술을 적용해 군함·상선과 항만 인프라 사업을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
미래조선소 모델 미국 첫 적용…해군 군수지원함·상선 사업 추진
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD현대가 미국 건설·엔지니어링 기업 키윗(Kiewit)과 손잡고 미국 현지에 신규 조선소를 건립한다. 기존 조선소 인수가 아닌 신설 방식으로 미국 조선산업 재건과 한미 조선협력 확대에 나선다.
HD현대는 현지시간 22일 미국 휴스턴에서 키윗과 조선 합작법인 설립 계약을 체결했다고 23일 밝혔다. 합작법인 명칭은 'HD키윗조선(HD KIEWIT SHIPBUILDING)'이다.
양사는 2027년 신규 조선소 착공에 들어가 2029년 본격 가동을 목표로 한다. 조선소가 정상 가동되면 현지 고용 인력은 약 3000명에 이를 것으로 전망된다.
신규 조선소에는 HD현대의 '미래조선소(FOS)' 모델이 미국 조선소 최초로 적용된다. 디지털 트윈과 자동화 생산시스템, 로봇 용접 등을 도입해 설계부터 생산까지 데이터 기반으로 운영하는 스마트 조선소를 구축할 계획이다.
HD키윗조선은 미국 해군 군수지원함과 상선 건조 사업을 추진하는 한편, 선박 블록·모듈 제작과 항만 인프라 분야로 사업 영역을 확대할 방침이다.
최한내 HD한국조선해양 기획부문장은 "양사의 역량을 결집해 미국 조선산업 재건과 한미 조선협력 확대에 기여하고 새로운 사업 기회를 발굴하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com