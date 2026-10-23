LG유플러스 '폰교체패스', 아시아 혁신 어워즈 고객경험 혁신상 수상

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스는 23일 폰교체패스로 고객경험 혁신상을 수상했다
- 폰교체패스는 보험금 청구 없이 수리와 단말 교체를 지원했다
- 제조사·보험사 연동으로 사고 접수부터 보상까지 절차를 간소화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
제조사 케어 연계해 고객 편의 강화
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = LG유플러스는 단말 케어 상품 '폰교체패스'가 '아시안 이노베이션 엑설런스 어워즈 2026'에서 통신 부문 고객경험 혁신상을 수상했다고 23일 밝혔다.
폰교체패스는 스마트폰 파손이나 고장 발생 시 복잡한 보험금 청구 절차 없이 수리를 지원하고, 일정 요건을 충족하면 단말 교체 혜택을 제공하는 프로그램이다. 기존 '맘대로폰교체' 서비스를 확장해 애플케어·삼성케어 등 제조사 지원 서비스와 연계한 것이 특징이다.
LG유플러스는 제조사와 보험사, 글로벌 인슈어테크 기업 볼트테크의 시스템을 실시간으로 연동해 사고 접수부터 수리·보상까지 이어지는 절차를 간소화했다. 이번 수상에서는 이러한 고객 편의 개선 성과를 인정받았다.
아이폰18 대상 폰교체패스는 수리 횟수와 보장 한도에 제한을 두지 않는다. 전·후면 액정 파손 시 자기부담금은 각각 4만원이며, 기타 수리와 아이폰 듀오 내부 액정 수리는 12만원이다. 글로벌 수리 지원과 일정 요건 충족 시 배터리 무상 교체 혜택도 제공한다.
임혜경 LG유플러스 요금상품담당은 "단말 파손이나 고장 이후 고객이 겪는 비용 부담과 복잡한 처리 절차를 줄이는 데 초점을 맞췄다"며 "앞으로도 단말 케어 서비스를 지속 개선하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com