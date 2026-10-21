LG유플러스, 22일부터 유심 자동 업데이트...시행 한 달 앞당겨

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 22일부터 유심 자동 업데이트를 순차 시행했다
- 미완료 고객 658만명 대상 IMSI 보안 강화 조치를 적용했다
- 고객은 안내 채널을 통해 업데이트 연기와 무료 교체를 신청할 수 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
658만명 업데이트 완료...전체 38.4%
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = LG유플러스가 고객의 이동통신 정보 보호를 강화하기 위해 오는 22일부터 유심(USIM·eSIM) 자동 업데이트를 순차적으로 시행한다. 당초 11월로 예정했던 시행 시점을 약 한 달 앞당긴 것으로, 고객은 매장을 방문하거나 별도 조치를 하지 않아도 강화된 보안체계를 적용받을 수 있다.
LG유플러스는 가입자 식별번호(IMSI) 보안 강화를 위한 유심 자동 업데이트를 시행한다고 21일 밝혔다.
LG유플러스는 지난 4월부터 IMSI 체계에 무작위 숫자인 난수를 적용한 새로운 보안체계를 도입하고, 유심 업데이트와 무료 교체를 진행해 왔다. 지난 20일 기준 누적 658만9000여명이 업데이트와 교체를 완료해 전체 대상 고객의 38.4%에 달한다.
이번 자동 업데이트는 아직 유심 업데이트나 교체를 완료하지 않은 고객 가운데 자동 업데이트가 가능한 고객을 대상으로 진행된다. 미성년자와 외국인을 포함한 개인 고객뿐 아니라 법인, 알뜰폰, eSIM 이용 고객도 대상에 포함된다. 다만 해외 체류 고객은 국내 통신망을 이용할 수 없어 자동 업데이트가 진행되지 않는다.
자동 업데이트는 평일 오전 10시부터 오후 5시 사이에 진행된다. LG유플러스는 업데이트 과정에서 발생할 수 있는 불편에 대응하기 위해 24시간 무료 유심 상담센터(080-864-1010)와 카카오톡 상담 채널을 운영한다.
전국 1709개 매장에는 전담 코너를 마련하고, 전사 차원의 고객케어상황실을 가동해 업데이트 진행 현황과 이상 징후를 실시간으로 점검할 계획이다.
고객에게는 자동 업데이트 예정일 2주 전과 1주 전, 1일 전 등 최소 3차례 이상 문자메시지와 카카오톡 알림톡으로 일정을 안내한다. 사전 안내는 지난 8일부터 진행하고 있다.
자동 업데이트를 원하지 않거나 예정일에 진행하기 어려운 고객은 업데이트 연기를 신청할 수 있다. 안내 문자와 통합 앱 'U+one', 홈페이지, 유심 상담센터를 통해 신청하면 업데이트 일정이 연말까지 연기된다. 법인 고객은 유심 상담센터에서 신청할 수 있으며, 연기 신청은 언제든 취소할 수 있다.
기존 유심 직접 업데이트와 무료 교체도 계속 지원한다. 스마트워치와 일부 태블릿, 구형 유심 등 자동 업데이트 대상에서 제외된 고객도 매장을 방문하면 무료로 유심을 교체할 수 있다.
도서산간지역 등 매장이 없는 지역과 고령층 등 디지털 취약계층을 위해 임시 거점 매장과 택배 배송, 이동형 매장 등 찾아가는 서비스도 운영할 계획이다.
LG유플러스는 자동 업데이트를 사칭한 스팸·스미싱 문자에 대한 주의도 당부했다. 공식 안내 문자에는 별도의 인터넷 주소(URL) 링크가 포함되지 않으며, 업데이트를 위해 개인정보를 입력할 필요도 없다.
자동 업데이트 대상 여부 확인과 연기 신청은 U+one 앱과 홈페이지, 유심 상담센터에서만 가능하다.
이상엽 LG유플러스 최고기술책임자(CTO·전무)는 "이번 자동 업데이트는 지난 4월부터 추진해 온 선제적 보안 강화 조치를 별도 신청 절차 없이 편리하게 적용받을 수 있도록 확대한 것"이라며 "사전 안내부터 24시간 상담, 현장 지원까지 전 과정의 고객 지원 체계를 촘촘히 운영해 보다 많은 고객이 불편 없이 보안 강화 조치를 적용받을 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com