LG유플러스, 척수장애인 가정에 임직원 기부금 500만원 지원

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스는 15일 임직원 기부금 500만원을 척수장애인 가정에 지원했다
- 지원금은 장기 치료 중인 A씨 가정의 의료비와 생계비로 사용된다
- A씨는 사고로 소득이 끊겼고 매월 250만~300만원의 비용을 부담하고 있다
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올해 누적 기부금 3억3000만원
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = LG유플러스는 임직원 참여형 기부 프로그램 '천원의 사랑'을 통해 마련한 기부금 500만원을 장기 치료와 재활을 이어가고 있는 척수장애인 가정에 지원한다고 15일 밝혔다.
이번 후원은 갑작스러운 사고로 경제활동이 중단된 장애인 가정의 의료비와 생계비 부담을 덜기 위해 마련됐다. 지원금은 한국사회복지협의회의 온라인 사회공헌 플랫폼 '바로잇'을 통해 연계된 전남 구례군 거주 A씨 가정에 전달될 예정이다.
A씨는 사고 전 교통약자 택시를 운행하며 거동이 불편한 주민들의 이동을 도왔다. 칼갈이 봉사 등 재능 나눔을 실천하며 20여 년간 지역사회 봉사활동에도 참여해 왔다.
그러나 지난 2월 낙상사고로 크게 다친 뒤 수술과 입원, 재활치료를 이어가고 있다. A씨가 장기 휴직에 들어가고 배우자도 간병을 위해 퇴직하면서 가정의 근로소득이 중단됐다. 현재 매월 250만~300만원의 병원비와 간병·생활비가 발생하는 상황이다.
LG유플러스는 임직원들이 자발적으로 모은 기부금 500만원을 A씨의 의료비와 기본 생활비 등에 사용할 계획이다.
이번 후원은 기업과 기관의 사회공헌 자원을 비영리단체 등의 지원 수요와 연결하는 온라인 플랫폼 '바로잇'을 통해 이뤄졌다.
'천원의 사랑'은 LG유플러스가 2016년부터 운영해 온 임직원 참여형 기부 프로그램이다. 임직원이 매월 기부 금액을 정해 급여에서 공제하는 방식으로 운영되며, 조성된 기부금은 장애인 가정과 노인 등 도움이 필요한 이웃을 지원하는 데 활용된다. 올해 누적 기부금은 3억3000만원에 달한다.
김선구 LG유플러스 전남공공/기업고객팀 책임은 "오랜 시간 지역사회 이웃을 위해 봉사해 온 척수장애인과 가족에게 임직원들이 모은 정성이 조금이나마 힘이 되기를 바란다"며 "앞으로도 도움이 필요한 이웃에게 실질적인 지원이 닿을 수 있도록 임직원들과 나눔을 이어가겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com