"전 세계 넷플릭스 회원 80%가 K콘텐츠 시청"…韓 진출 10년 성과 발표

AI 핵심 요약beta
- 넷플릭스가 23일 한국 서비스 10주년 기념 웹사이트를 공개했다
- 한국 창작자와 10년간 협업하며 다양한 작품과 신인 발굴을 지원했다
- 넷플릭스는 한국 작품 200편 이상을 글로벌 톱10에 진입시켰다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 한국에서 10주년을 맞이한 넷플릭스가 한국적인 작품으로 전 세계를 감동시킨 순간과 창작자들의 발자취를 집중 조명했다.
23일 공개한 '넷플릭스와 한국의 10년' 웹사이트는 넷플릭스 서비스의 한국 서비스 10주년을 기념해 마련됐다. 해당 웹사이트에서는 콘텐츠, 프로덕션, 로컬라이제이션, 넷플릭스 이펙트, 4가지 분야에 걸쳐 넷플릭스와 한국 창작 생태계가 지난 10년간 쌓아온 우정과 성과를 인터뷰, 주요 수치, 작품 사례 등으로 만나볼 수 있다.
최근 3년간 공개된 넷플릭스 한국 오리지널 중 3편 중 1편 이상은 신인 감독이나 작가의 작품이다. 먼저 '킹덤' 시즌2 조연출을 거쳐 '기리고'로 데뷔한 박윤서 감독은 "넷플릭스가 익숙한 이름에 기대기보다는 새로운 시도를 적극 믿어주기 때문에 가능했던 도전"이라고 밝혔다.
'로기완'으로 첫 장편영화 연출에 나선 김희진 감독은 "유능한 스태프들의 도움을 받을 수 있는 환경에서 작업했고, 후반작업을 조율하고 점검하는 과정에서도 많은 도움을 받았다"며 신인 창작자의 첫 도전을 뒷받침한 제작 환경의 발전을 언급했다.
창작자들은 더욱 폭넓어진 장르와 소재에 대해서도 언급했다. '은중과 상연'의 최경숙 기획PD는 "이전에는 '가능한 많은 사람이 볼 이야기'를 만들었다면, 넷플릭스 이후에는 훨씬 다양한 이야기를 끌어낼 수 있게 됐고, 소재도 넓어졌다"고 설명했다.
'소년심판' 김민석 작가는 "넷플릭스와 작업하며 좋았던 건 미리 한계를 정하지 않았다는 점"이라며 "처음부터 글로벌 성적에 크게 연연하기보다는 우리 이야기를 하자는 제안을 받았다"고 전했다.
특히 '참교육'에서 열연을 펼친 배우 김무열은 "넷플릭스를 통해 TV 드라마와 영화의 장점을 함께 보여줄 수 있게 됐다"며 "배우에게 자유롭게, 마음껏 뛰어놀 수 있는 무대가 생겼다는 것이 기쁜 일"이라고 말했다.
넷플릭스는 한국에서 서비스를 시작한 2016년부터 2025년까지 약 80개 이상의 제작사와 협업하며 약 200편 이상 한국 작품을 제작 또는 공동 제작했다.
해당 기간 동안 제작된 한국 작품에는 약 2만5000명 이상의 출연진과 제작진, 약 7만 명 이상의 보조출연자와 일일 고용 인력이 참여했다. 촬영은 한국 전역 100개 이상의 도시와 마을에서 진행됐다.
또한 넷플릭스 회원의 약 80%는 한국 콘텐츠를 시청한 경험이 있는 것으로 나타났다. 지난 2021년 넷플릭스 공식 순위 사이트 투둠(Tudum)의 톱10 집계가 도입된 이후 글로벌 톱10에 진입한 한국 작품은 200편 이상이다.
넷플릭스는 2021년부터 2025년까지 국내 프로덕션 역량 강화 및 교육 프로그램을 통해 6500명 이상에게 교육 기회를 제공했다. 웹사이트는 교육과 제작 경험이 현장 전문가의 성장으로 이어진 사례도 담았다.
더빙 스튜디오 역시 119개와 자막 전문 파트너 3개 등 총 122개의 현지화 파트너와 협업하며 한국 이야기를 세계 시청자와 연결한다. 웹사이트에서는 '폭싹 속았수다'의 정서를 각국 언어로 옮긴 제목 번역과 '피지컬: 아시아'의 팀별 색상 자막 등 현지화 사례를 소개했다.
한국과 넷플릭스가 함께 만든 10년의 기록과 인터뷰 전문은 10주년 특별 웹사이트에서 확인할 수 있다.
alice09@newspim.com