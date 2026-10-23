BTS '2.0' 뮤직비디오, 2억뷰 돌파…'아리랑' 내 최단 기록

AI 핵심 요약beta
- 방탄소년단은 22일 ‘2.0’ 뮤직비디오가 2억 뷰를 돌파했다
- ‘2.0’은 공개 약 6개월 만에 음반 수록곡 중 최초 기록을 세웠다
- ‘스윔’과 ‘훌리건’도 각각 1억 뷰를 넘으며 인기를 이어갔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단(BTS)의 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'에서 첫 2억 뷰 뮤직비디오가 탄생했다.
23일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 방탄소년단의 '2.0'의 뮤직비디오 조회 수가 지난 22일 오후 9시 30분경 2억 회를 넘었다.
이 노래는 지난 3월 20일 발매된 정규 5집 '아리랑' 수록곡이다. 4월 2일 하이브 레이블즈 공식 채널에 뮤직비디오를 공개한 지 약 6개월 만에 2억 조회 수를 돌파했다.
이로써 '2.0'는 이번 음반에서 가장 먼저 2억 뷰를 달성한 뮤직비디오가 됐다. 타이틀곡 '스윔(SWIM)'과 또 다른 수록곡 '훌리건(Hooligan)' 역시 각각 1억 뷰를 돌파하며 꾸준한 인기를 끌고 있다.
뮤직비디오는 박찬욱 감독의 영화 '올드보이' 속 명장면을 오마주해 눈길을 끈다. 좁은 복도를 배경으로 촬영한 원테이크 기법이 영화의 '장도리 액션 신'을 연상시킨다.
여기에 누아르 분위기와 대비되는 멤버들의 유쾌한 연기와 효자손, 태극부채, 단소 등 예상치 못한 소품이 반전 재미를 준다.
스토리텔링을 살린 공간 구성도 인상적이다. 영상은 허름한 엘리베이터로 시작해 화려한 펜트하우스에서 마무리된다. 초반부 폐건물 속 거친 느낌이 밑바닥부터 탄탄하게 다진 방탄소년단의 여정을 떠올리게 한다면, 공간 전환 뒤 펼쳐지는 장면은 새로운 전환점을 맞이한 팀의 현재를 은유적으로 드러낸다. 무게감 있는 움직임과 정교한 완급 조절, 뚜렷한 기승전결의 안무 역시 관전 포인트다.
'2.0'은 변칙적인 리듬이 인상적인 힙합과 트랩 장르다. 변화와 성장을 거쳐 새 국면에 들어선 방탄소년단을 노래한다. 이 곡은 미국 빌보드 메인 송 차트 '핫 100'(4월 4일 자)에 50위로 진입했다.
alice09@newspim.com