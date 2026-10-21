BTS '아리랑', 美 '빌보드 200'서 41위로 반등…30주 연속 차트인

AI 핵심 요약beta
- 방탄소년단은 20일 ‘아리랑’으로 빌보드 200 41위를 기록했다
- ‘아리랑’은 발매 30주째 차트에 머물며 톱 앨범 세일즈 17위에 올랐다
- 타이틀곡 ‘스윔’은 글로벌 차트 톱10을 29주째 유지했다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단(BTS)의 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'이 미국 빌보드 메인 앨범 차트에서 순위를 끌어올렸다.
미국 음악 전문 매체 빌보드가 20일 발표한 최신 차트(10월 24일 자)에 따르면, 방탄소년단의 '아리랑'은 '빌보드 200'에서 전주 대비 2계단 상승한 41위를 차지했다.
지난 4월 4일 자 '빌보드 200'에 1위로 진입해 3주 연속 정상을 지킨 이 앨범은 30주째 차트에 머무르고 있다. 세부 차트인 '톱 앨범 세일즈'에서도 2계단 올라 17위에 자리했다.
음원 차트에서도 강세가 이어졌다. 타이틀곡 '스윔(SWIM)'은 전 세계 200여 개 국가·지역 음원 스트리밍과 디지털 판매량을 집계하는 '글로벌 200'과 '글로벌(미국 제외)'에서 각각 26위, 9위를 기록했다.
특히 이 곡은 '글로벌(미국 제외)'에 1위로 진입한 이후 통산 29주 동안 '톱 10'을 지켰다. 수록곡 '노멀(NORMAL)'도 두 차트에서 각각 183위와 96위에 랭크됐다.
월드투어의 흥행 역시 돋보인다. 방탄소년단의 월드투어 '아리랑'은 폴스타의 10월 16일 자 '글로벌 콘서트 펄스'에서 7주 연속 정상을 밟았다.
이 차트는 최근 3개월간 보고된 공연의 평균 박스오피스 매출을 기준으로 공연의 순위를 매긴다. 방탄소년단은 집계 대상인 8회 공연에서 회당 평균 1482만 달러(한화 약 196억)의 매출을 올렸다.
이는 20회 공연이 집계된 2위 카롤 G의 평균 매출보다 약 560만 달러(한화 약 74억) 높은 수치다.
alice09@newspim.com