트와이스 지효, JYP 떠나 '이밋하우스' 설립…"팀과의 이별 아니야"

AI 핵심 요약beta
- 지효는 21일 1인 기획사 이밋하우스를 설립했다
- 21년 함께한 JYP와 여정을 마치고 독립을 선언했다
- 트와이스 활동은 이어가며 새로운 도전을 다짐했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 트와이스 지효가 1인 기획사 '이밋하우스(EMITHAUS)'를 설립했다.
지효는 21일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "어린 시절부터 21년간 함께해 온 JYP와의 여정을 마무리하게 됐다"고 밝혔다.
이어 "저에게 독립은 지나온 시간에 대한 결론이라기보다, 앞으로의 시간을 어떻게 살아갈 것인가에 대한 선택에 가깝다"라며 "그 시작으로 새로운 회사 이밋하우스를 설립했다"고 설명했다.
지효는 소속사명에 대해 "'발산하다'라는 뜻의 '이밋(EMIT)'처럼, 이곳에서 아직 발견하지 못한 저의 가능성까지 자유롭게 펼쳐가고자 한다. 익숙한 환경을 벗어나 새로운 방식으로 일을 이어가는 만큼, 앞으로의 모든 선택과 활동에 더욱 신중하고 책임감 있는 자세로 임할 것"이라고 다짐했다.
특히 트와이스 활동에 대해 "이번 선택이 팀과의 이별을 의미하는 것은 아니다. 트와이스는 제 삶에서 빼놓을 수 없는 소중한 부분"이라며 "앞으로도 멤버들과 같은 무대에 서고, 우리가 함께 만들어갈 시간들을 오래 이어가고 싶다"고 강조했다.
끝으로 지효는 "앞으로의 시간도 저다운 선택과 노력으로 채워가며, 보내주신 사랑과 응원에 걸맞은 아티스트로 성장할 것"이라고 약속했다.
지효는 2005년 JYP엔터테인먼트에 입사해 약 10년간 연습생 생활을 거친 뒤 2015년 트와이스로 데뷔했다. 2023년 첫 솔로 앨범 '존(ZONE)'을 발매하고 솔로 가수로서도 활동 영역을 넓혔다.
alice09@newspim.com