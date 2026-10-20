엑스러브, 미니 3집 콘셉트 포토 추가…몽환 비주얼

AI 핵심 요약beta
- 엑스러브는 20일 미니 3집 네 번째 콘셉트 포토를 공개했다
- 보헤미안 룩으로 자유분방한 매력과 폭넓은 콘셉트 소화력을 선보였다
- 엑스러브는 28일 오후 6시 미니 3집을 발매한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 엑스러브가 새 앨범의 네 번째 콘셉트 포토를 공개했다.
엑스러브는 20일 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 미니 3집 '아이 이월스 아이(i=!)'의 네 번째 콘셉트 포토를 게재했다.
공개된 사진 속 엑스러브는 빈티지한 감성의 보헤미안 룩을 입고 등장해 자유분방한 매력을 전했다.
엑스러브는 네 가지 버전의 콘셉트 포토를 잇달아 선보이며 독보적인 아이덴티티를 한층 공고히 했다. 고딕 판타지 무드부터 보헤미안 룩까지, 다시 한번 폭넓은 콘셉트 소화력을 입증하며 컴백 기대감을 높였다.
새 앨범 '아이 이월스 아이'는 선택에 따라 달라지는 삶과 그 이면에 선택되지 않은 삶의 가능성에 관한 질문을 던지는 앨범이다. 데뷔 싱글부터 어온 세계관을 더욱 견고하게 다지는 가운데, 매 컴백 한계를 뛰어넘는 과감한 시도로 국내외 리스너들의 호평을 이끈 엑스러브가 신보로 펼쳐낼 음악과 퍼포먼스에도 주목된다.
엑스러브의 미니 3집 '아이 이퀄스 아이'는 오는 28일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.
alice09@newspim.com