오마이걸, DSP미디어 소속 된다…WM엔터, 스트레인지랩으로 사명 변경

AI 핵심 요약beta
- RBW가 11일 WM엔터테인먼트 사명 변경을 발표했다.
- WM엔터는 스트레인지랩으로 바뀌고 257엔터와 통합했다.
- 오마이걸의 운영은 DSP미디어가 맡기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 알비더블유(RBW) 산하 레이블 WM엔터테인먼트가 사명을 변경한다.
RBW 측은 11일 "각 레이블의 전문성을 강화하고 아티스트에게 더욱 집중할 수 있는 환경을 만들기 위해 그룹 내 레이블 운영 체계 중 일부를 개편한다"고 밝혔다.
이에 따르면 오마이걸이 소속된 WM엔터테인먼트의 사명은 스트레인지랩 (StrangeLab)으로 변경된다.
앞서 지난 4월 포괄사업양수도 되어 기 흡수된 '257엔터테인먼트'와 'WM엔터테인먼트'는 ㈜스트레인지랩이라는 하나의 이름 아래 새로운 시작을 함께하게 된다.
RBW 측은 "스트레인지랩은 당사 그룹이 보유한 음원 및 영상, 아티스트 등의 지식재산권(IP)과 IT 기술을 접목해 글로벌 부가가치를 극대화 시키는 신규 전략사업들을 수행할 예정"이라고 설명했다.
이어 "또한 엑스러브(XLOV)와 LU의 소속사로서 프로듀싱, 기획, 제작 등 아티스트 관련 업무 전반을 총괄하는 엔터테인먼트 사업을 계속 수행하게 되며, '스트레인지랩'만의 독창적인 뮤직 레이블로 성장시킬 계획"이라고 부연했다.
그룹 오마이걸의 사업 운영 주체도 변경된다. 향후 오마이걸의 프로듀싱, 기획, 제작 및 매니지먼트는 RBW의 연결자회사인 DSP미디어가 총괄해 진행한다.
RBW는 "이번 사업 조직 개편은 각 레이블의 색깔과 전문성을 강화하고 아티스트에게 최적의 환경을 제공하기 위한 것"이라고 밝혔다.
alice09@newspim.com