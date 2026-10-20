'버추얼 아이돌' 플레이브, 미니 5집으로 커리어 하이…초동 132만장

AI 핵심 요약beta
- 플레이브는 19일 미니 5집으로 초동 132만장을 기록했다
- 미니 5집은 역대 최고 판매량으로 자체 기록을 경신했다
- 음원 차트 전곡 1위부터 5위까지 차지하며 흥행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 버추얼 아이돌 플레이브가 미니 5집으로 초동(앨범 발매 후 일주일간 판매량)으로 자체 최고 기록을 경신했다.
지난 19일 국내 음반 사이트 한터차트 집계에 따르면, 플레이브가 지난 13일 발매한 미니 5집 '하이퍼드라이브(HYPERDRIVE)'는 초동 132만여 장을 기록했다. 이는 플레이브의 역대 앨범 중 가장 높은 초동 판매량이다.
앞서 미니 4집 '칼리고 파트.2(Caligo Pt.2)'로 초동 125만 장을 돌파한 플레이브는 이번 앨범으로 자체 최고 기록을 새롭게 썼다. 데뷔 이후 커리어 하이를 연속적으로 기록하며 탄탄한 팬덤과 음반 파워를 보여주고 있다.
이번 앨범은 지난 4월 발매한 '칼리고 파트.2(Caligo Pt.2)' 이후 약 6개월 만에 발매되는 신보다. 총 5개 트랙에 다양한 장르를 담아 플레이브만의 음악적 색깔을 한층 넓혔으며, 새로운 음악적 챕터의 시작을 알렸다.
음반 판매량뿐 아니라 음원 차트에서도 두드러진 성과를 거뒀다. 음원 발매 직후인 지난 13일 0시 기준, 멜론을 비롯해 지니, 벅스 등 국내 주요 음원 차트에서 타이틀곡과 수록곡 전곡이 나란히 1위부터 5위까지 차지하며 이른바 '차트 줄세우기'를 기록했다.
플레이브는 첫 월드투어 '킵 잇 매닉(KEEP IT MANIC)'을 통해 글로벌 행보에도 박차를 가하고 있다. 한국 공연을 시작으로 지난 10월 17일 싱가포르 공연을 진행했으며, 오는 10월 23일과 24일 타이베이, 10월 31일과 11월 1일 마카오, 11월 14일 LA를 차례로 찾으며 글로벌 팬들과 만날 예정이다.
alice09@newspim.com