'버추얼 아이돌' 플레이브, 미니 5집 콘셉트 포토 추가 공개

AI 핵심 요약beta
- 플레이브가 지난달 29일 미니 5집 콘셉트 비주얼을 공개했다
- 레이싱 수트와 트랙 배경으로 새 앨범 콘셉트를 드러냈다
- 하이퍼드라이브는 12일 음원 공개, 13일 실물 발매된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '버추얼 아이돌' 플레이브가 미니 5집의 새로운 콘셉트 비주얼을 공개했다.
플레이브는 지난달 29일과 30일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 미니 5집 '하이퍼드라이브(HYPERDRIVE)'의 콘셉트 포토 B 버전을 순차적으로 공개했다.
공개된 콘셉트 포토에는 레이싱 수트를 착용한 플레이브 멤버들의 모습이 담겼다.
단체 콘셉트 포토에서는 트랙 위에 자리한 레이싱카를 배경으로 다섯 멤버가 함께 등장해 강렬한 분위기를 자아냈다. 레이싱을 연상시키는 공간과 레이싱 수트 스타일링이 어우러지며 새 앨범의 콘셉트를 한층 선명하게 보여준다.
이어 1일 공식 SNS를 통해 비주얼 샘플러 영상의 B 버전을 공개했다.
앞서 공개된 A 버전 영상에서 레이싱 재킷을 입고 포토라인에 선 채 출발을 준비하는 모습을 담았다면, 이번 영상에서는 레이싱카와 함께 트랙에 나서며 본격적인 질주를 앞둔 순간을 그려냈다.
멤버들은 각자의 개성을 살린 포즈와 표정으로 카메라를 응시하며 강렬한 존재감을 드러냈으며, 멤버별 스타일링과 포즈가 어우러져 한층 역동적인 레이싱 콘셉트를 완성했다.
이번 앨범은 지난 네 번째 미니앨범 '칼리고 파트 투(Caligo Pt.2)' 이후 약 6개월 만에 발매되는 신작이다.
플레이브가 어떤 음악과 콘셉트로 돌아올지 관심이 모이는 가운데, 지난달 12일과 13일 인천문학경기장에서 개최된 첫 월드투어 '킵 잇 매닉(KEEP IT MANIC)'에서 타이틀곡 '스타 트레이스(Star Trace)'가 앙코르 무대를 통해 깜짝 선공개돼 기대를 더한 바 있다.
플레이브의 새 미니앨범 '하이퍼드라이브'는 오는 12일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 디지털 음원이 공개되며, 실물 앨범은 10월 13일 발매된다.
alice09@newspim.com