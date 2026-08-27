'버추얼 아이돌' 플레이브, 9월 3일 日 싱글 '플레임' 발매

AI 핵심 요약beta
- 플레이브가 27일 미레이와 협업 음원 발매를 알렸다.
- 플레이브는 9월 3일 디지털 싱글 플레임을 공개한다.
- 플레이브는 9월 인천서 첫 월드투어를 시작한다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 버추얼 아이돌 그룹 플레이브가 일본 싱어송라이터 미레이와 컬래버레이션 음원을 발매한다.
27일 소속사 블래스트에 따르면 플레이브는 오는 9월 3일 오후 6시 디지털 싱글 '플레임(Flame)'을 각종 음원 사이트를 통해 공개한다.
이번 신곡은 플레이브가 지난해 6월 일본 데뷔 싱글 '카쿠렌보' 이후 약 1년 2개월 만에 선보이는 일본 오리지널 곡이다. 특히 일본 아티스트와 처음으로 호흡을 맞춘 컬래버레이션 음원이라는 점에서 더욱 특별한 의미를 더한다.
피처링으로 참여한 미레이는 2019년 메이저 데뷔 이후 독보적인 음색과 섬세한 표현력을 바탕으로 일본을 비롯한 글로벌 음악 팬들의 사랑을 받아온 싱어송라이터다.
다양한 장르를 자신만의 색으로 소화하며 폭넓은 음악적 스펙트럼을 보여주고 있는 만큼, 플레이브와의 협업을 통해 어떤 새로운 시너지를 만들어낼지 관심이 모인다.
특히 플레이브는 미레이와 곡 제작 단계부터 적극적으로 의견을 나누며 이번 작업에 함께했다. 미레이가 작사에, 플레이브가 작곡에 참여하며 각자의 음악적 색깔을 더한 만큼, 두 아티스트의 개성이 어우러진 '플레임'에 대한 관심이 더욱 커지고 있다.
플레이브는 이번 컬래버레이션을 통해 일본 음악 시장과의 접점을 한층 넓히며 글로벌 행보에 박차를 가할 예정이다.
플레이브는 오는 9월 12일과 13일 인천문학경기장 주경기장에서 콘서트를 개최하며 데뷔 첫 월드투어 '킵 잇 매닉(2026 PLAVE WORLD TOUR-KEEP IT MANIC)'의 포문을 연다.
alice09@newspim.com