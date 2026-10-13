'버추얼 아이돌' 플레이브, '하이퍼드라이브'로 음원차트 올킬

AI 핵심 요약beta
- 플레이브는 12일 다섯 번째 미니앨범 전곡을 발매했다
- 신곡 5곡은 멜론·지니·벅스 톱5를 석권했다
- 플레이브는 17일부터 첫 월드투어에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 버추얼 아이돌 그룹 플레이브의 새 미니앨범 전곡이 발매 당일 국내 주요 음원 차트 최상위권에 올랐다.
13일 0시 기준으로 지난 12일 발매된 플레이브의 다섯 번째 미니앨범 '하이퍼드라이브(HYPERDRIVE)'의 타이틀곡 '스타 트레이스(Star Trace)'를 비롯해 '꾼', '푸른 하늘에 단비', '디 앤서 이즈 예스(The Answer Is Yes)', '리와인드(Rewind)'까지 수록곡 전곡이 국내 음원 사이트 멜론 톱100 차트에서 나란히 1위부터 5위까지 차지하며 차트 최상위권을 휩쓸었다.
멜론뿐 아니라 지니와 벅스에서도 신곡 5곡이 톱5에 이름을 올리며 국내 주요 음원 플랫폼 3곳에서 모두 '올킬'을 기록했다. 치열한 음원 차트 경쟁 속에서도 타이틀곡과 수록곡 전곡이 차트 상위권에 진입하며 이른바 '줄세우기'를 기록한 플레이브는 새 앨범을 향한 뜨거운 관심과 막강한 음원 파워를 보여줬다.
플레이브의 다섯 번째 미니앨범 '하이퍼드라이브'는 EDM 기반의 댄스 팝부터 보사노바, 록, 팝, R&B 팝까지 다양한 장르의 총 5곡으로 구성됐다. 플레이브는 각기 다른 장르를 자신들만의 색깔로 풀어내며 한층 폭넓어진 음악적 스펙트럼을 담아냈다.
플레이브는 첫 월드투어 '킵 잇 매닉(KEEP IT MANIC)'을 통해 글로벌 행보에도 박차를 가하고 있다. 한국 공연을 시작으로 오는 10월 17일 싱가포르, 10월 23일과 24일 타이베이, 10월 31일과 11월 1일 마카오, 11월 14일 LA를 차례로 찾으며 글로벌 팬들과 만날 예정이다.
alice09@newspim.com