휴메딕스, 中 북경경지와 엘라비에 필러 유통 계약 연장

AI 핵심 요약beta
- 휴메딕스는 22일 북경경지와 엘라비에 중국 유통 계약을 연장했다
- 양사는 현지 맞춤형 마케팅과 의료진 교육을 강화하기로 했다
- 휴메딕스는 의료 네트워크를 활용해 중국 시장 점유율 확대를 추진한다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 휴메딕스는 지난 22일 휴온스그룹 판교 본사에서 중국 북경경지(Beijing Jingzhi)와 히알루론산(HA) 필러 '엘라비에'의 중국 내 유통을 위한 전략적 파트너십 계약을 연장했다고 23일 밝혔다.
북경경지는 중국 전역에 의료기기·뷰티 분야 유통망과 현지 인허가 경험을 보유한 기업이다. 휴메딕스는 2022년 북경경지와 독점 유통 계약을 체결한 이후 협력 관계를 이어왔다.
양사는 이번 재계약을 바탕으로 중국 소비자 맞춤형 마케팅을 강화하고, 현지 의료진 대상 학술 심포지엄과 교육 프로그램을 운영할 예정이다. 이를 통해 엘라비에 필러의 제품 특성을 알리고 시장 점유율 확대를 추진한다.
휴메딕스는 북경경지의 의료 네트워크를 활용해 오프라인 고객 접점을 넓히는 한편, 중국 미용·성형 시장의 흐름에 맞춘 온·오프라인 연계 전략도 추진할 계획이다.
휴메딕스 관계자는 "양사는 그간 쌓아온 신뢰와 검증된 제품력을 바탕으로 협력 관계를 이어가게 됐다"며 "철저한 현지화 전략과 전문적인 마케팅을 통해 중국 필러 시장에서 가시적인 성과를 창출해 나가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com