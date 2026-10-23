피엔티, 中 심천 필름·디스플레이 전시회 참가

AI 핵심 요약beta
- 피엔티가 23일 중국 심천 전시회 참가를 밝혔다
- 롤투롤 설비와 고속·고정밀 웹 핸들링 기술을 선보인다
- 중국 디스플레이·필름 시장 신규 고객 확보에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
신규 고객 발굴 및 해외 수주 기회 확대
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 2차전지 제조장비 전문기업 피엔티가 오는 27일부터 29일까지 중국 심천에서 열리는 'C-TOUCH & DISPLAY SHENZHEN 2026'과 'FILM & TAPE EXPO 2026'에 참가한다고 23일 밝혔다.
이번 전시회에서 피엔티는 주력 롤투롤(Roll-to-Roll) 설비와 고속·고정밀 웹 핸들링(Web Handling) 기술을 선보인다. 중국 디스플레이 및 고기능성 필름·소재 시장을 대상으로 신규 고객을 발굴하고 사업 기회를 확대하는 것이 목표다.
FILM & TAPE EXPO는 기능성 필름과 산업용 접착 테이프, 코팅·가공 장비 등을 다루는 아시아 B2B 전문 전시회다. 주최 측은 올해 전체 행사 기준 약 18만㎡의 전시 면적과 3600개 이상의 참가 기업·브랜드, 17만명 이상의 전문 참관객을 예상하고 있다.
최근 디스플레이 산업은 폴더블·플렉시블 디스플레이와 차량용 디스플레이 등 고부가가치 제품을 중심으로 기술이 고도화되고 있다. 중국은 디스플레이 패널과 관련 소재의 주요 생산 거점으로, 광학 필름을 비롯한 고기능성 소재의 생산능력 확대와 공급망 내재화가 진행 중이다. 이는 필름의 연속 이송과 정밀 코팅·가공을 담당하는 롤투롤 설비 수요 확대로 이어질 수 있다.
피엔티는 축적된 롤투롤 기술력과 설비 경쟁력을 집중적으로 소개하고 현지 관계자들의 기술적 요구를 확인해 신규 바이어 발굴 및 후속 사업 협의를 추진할 계획이다. 회사는 국내외 주요 산업 전시회 참가를 통해 고객 네트워크를 확대해 왔으며, 현장에서 형성한 사업 접점을 실제 장비 공급 계약으로 연결해 왔다.
한편 피엔티는 이번 심천 전시회에서 잠재 고객과의 접점을 확대하고 현지 시장의 기술 동향 및 설비 수요를 파악해 추가 수주 기회를 확보한다는 방침이다.
nylee54@newspim.com