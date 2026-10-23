버넥트, HD한국조선해양·HD현대중공업과 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 버넥트는 23일 HD한국조선해양·HD현대중공업과 업무협약을 체결했다
- 3사는 AR·AI·로봇 기술을 조선소에 적용해 안전과 효율 향상을 추진한다
- 협약 기간은 2년이며 실증 결과를 바탕으로 사업화를 공동 검토한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 제조·국방 피지컬 인공지능(AI) 기업 버넥트가 HD한국조선해양, HD현대중공업과 조선·해양 현장의 안전 강화와 작업효율 향상을 위한 업무협약을 체결했다고 23일 밝혔다.
이번 협약식은 지난 21일 HD현대 글로벌R&D센터에서 열렸다. 3사는 버넥트의 AR·XR 및 스마트 센싱 기술을 조선소 현장에 적용해 사업화 가능성을 함께 검토하기로 했다.
회사에 따르면 HD한국조선해양과 HD현대중공업은 기술 적용이 필요한 현장과 수요를 발굴하고 현장 의견을 버넥트에 제시한다. 버넥트는 발굴된 현장에 맞는 AR·AI·로봇 기술을 적용해 실증하고, 현장 피드백을 반영해 솔루션을 고도화한다. 이를 통해 작업정보 시각화, 설비 모니터링, 안전관리 등 현장 과제 해결을 모색한다.
버넥트는 원격 협업, AR 기반 작업 지원, 품질 검사 등 산업 현장용 솔루션을 제조·플랜트·방산 분야에 공급해온 기업이다. 회사에 따르면 협약 기간은 2년이며, 3사는 실증 결과를 바탕으로 조선·해양 분야에서 적용 범위를 넓히고 사업화를 함께 검토할 계획이다.
버넥트 관계자는 "조선·해양 현장은 대형 구조물과 복잡한 공정이 많아 현장 작업 지원과 안전관리 기술의 수요가 큰 분야"라며 "HD한국조선해양, HD현대중공업과 함께 현장에서 실제로 쓰이는 적용 사례를 만들고, 이를 사업 협력 성과로 이어가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com