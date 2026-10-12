버넥트, 수자원공사와 스마트글라스 기반 댐 점검기술 개발 착수

AI 핵심 요약beta
- 버넥트가 12일 K-water 낙동강유역본부와 댐 점검 기술 개발에 착수했다.
- 스마트글라스로 디지털트윈·BIM 정보와 원격협업 기능을 연계했다.
- 8개월 실증 뒤 전국 댐과 공공 인프라로 확대할 계획이다.
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낙동강유역본부 댐 1곳 시범 적용…8개월간 실증
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 버넥트가 한국수자원공사(K-water) 낙동강유역본부와 스마트글라스를 활용한 댐 시설물 정밀점검 및 원격협업 기술 개발에 착수한다.
12일 버넥트에 따르면 이번 사업은 중소벤처기업부와 인천테크노파크가 주관하는 '2026년 민관협력 오픈이노베이션(모두의 챌린지 기후테크)' 지원사업의 일환으로 추진된다.
핵심은 한국수자원공사가 구축한 댐 안전관리 시스템의 디지털트윈과 건설정보모델링(BIM) 정보를 현장 점검자의 스마트글라스와 연계하는 것이다.
한국수자원공사는 앞서 전국 국가댐 37개소를 대상으로 드론과 인공지능(AI), 빅데이터, BIM, 디지털트윈 등을 활용한 스마트 댐 안전관리 시스템을 구축했다.
이번 기술이 개발되면 현장 점검자는 스마트글라스를 통해 시설물 정보와 과거 손상이력, 점검 체크리스트 등을 확인할 수 있다. 시설물 위치와 점검 항목에 맞춘 가이드도 실시간으로 제공된다.
웹 실시간 통신(WebRTC) 기반 영상·음성 공유 기능도 적용한다. 이를 통해 현장 점검자는 사무실의 원격 전문가와 점검 상황을 공유하고 원격 코칭을 받을 수 있다.
버넥트는 향후 스마트글라스 기반 점검 기술을 AI 시설물 안전관리 분야로 확대하는 방안도 검토한다. 균열과 부식 등 시설물 결함의 AI 자동 분류·태깅, 점검이력과 환경 데이터를 활용한 노후화 추세 분석 및 예지보전 기술 등을 단계적으로 적용할 계획이다.
사업기간은 총 8개월이다. 버넥트는 낙동강유역본부와 함께 소관 댐 시설물 1개소에 기술을 시범 적용해 현장 활용성과 효과를 검증할 예정이다. 이후 한국수자원공사 전국 댐 사업장으로 적용 범위를 확대하고 발전·에너지·플랜트 등 대형 시설물의 점검과 유지관리가 필요한 공공기관 및 민간 인프라 분야로 사업영역을 넓힌다는 방침이다.
버넥트 관계자는 "한국수자원공사가 구축한 댐 디지털트윈과 BIM 정보를 현장점검자가 스마트글라스를 통해 직접 활용할 수 있도록 연결하는 것이 이번 과제의 핵심"이라며 "이번 실증을 기반으로 공공 인프라 시설물의 점검 및 유지관리 분야로 기술 적용을 확대해 나가겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com