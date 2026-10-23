한화청소년오케스트라, 국립소방병원서 환자·의료진 위한 연주회 개최

AI 핵심 요약beta
- 한화청소년오케스트라는 22일 국립소방병원에서 연주회를 열었다
- 환자와 의료진 등 100여명에게 40분간 위로의 음악을 선사했다
- 한화는 청소년 음악교육과 지역사회 공연을 지속 지원할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
2014년부터 천안·청주 청소년 음악교육 지원…누적 단원 약 800명
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 한화그룹이 운영하는 한화청소년오케스트라가 국립소방병원에서 환자와 의료진을 위한 연주회를 개최했다.
한화그룹은 지난 22일 충북 음성군에 위치한 국립소방병원에서 한화청소년오케스트라가 환자와 의료진 등을 위한 연주회를 열었다고 23일 밝혔다.
이번 연주회는 국민의 안전을 위해 헌신해 온 소방공무원과 의료진에게 감사의 마음을 전하고, 환자와 보호자들에게 위로와 응원의 메시지를 전달하기 위해 마련됐다.
이날 공연에는 의료진과 환자 등 100여명이 참석했으며 약 40분간 진행됐다. 청소년 단원들은 로시니의 '세비야의 이발사' 서곡과 양방언의 '프론티어', 차이콥스키의 '호두까기 인형' 중 '꽃의 왈츠' 등을 연주했다.
공연이 열린 국립소방병원은 올해 6월 정식 개원한 국내 최초 소방 전문 치료 병원이다. 소방공무원을 위한 전문 의료기관인 동시에 지역 주민을 위한 거점 종합병원 역할을 맡고 있다.
국립소방병원 관계자는 "청소년들이 정성껏 준비한 연주가 환자와 보호자들에게는 큰 위로가 되고 의료진에게는 잠깐이나마 휴식의 시간이 됐다"며 "열심히 배운 연주를 이웃과 나누는 학생들의 모습이 인상적이었다"고 말했다.
공연에 참여한 청주중앙여자중학교 2학년 김유나 학생은 "그동안 연습한 곡들을 환자와 의료진 앞에서 직접 연주할 수 있어 뜻깊었다"며 "앞으로도 음악을 통해 다른 사람들에게 즐거움을 전할 기회가 많았으면 좋겠다"고 말했다.
한화청소년오케스트라는 한화그룹이 지난 2014년부터 충남 천안과 충북 청주 지역 청소년들을 대상으로 운영해 온 문화예술 사회공헌 사업이다. 매년 청소년 60여명에게 전문 강사진의 클래식 악기 교육과 합주 기회를 제공하고 있으며, 지금까지 약 800명의 단원이 참여했다.
한화청소년오케스트라는 오는 11월 12일 충북 청주아트홀에서 정기연주회를 개최할 예정이다. 한화그룹은 앞으로도 청소년들의 음악교육과 지역사회 공연 활동을 지속적으로 지원할 계획이다.
heoneykim@newspim.com