한화그룹, 2027년 점자달력 무료 배포…27년째 나눔

AI 핵심 요약beta
- 한화그룹은 19일 2027년 점자달력 4만부 제작과 무료 배포 신청을 시작했다
- 점자와 일반 활자를 함께 표기해 시각장애인과 비장애인이 함께 사용하도록 했다
- 훈맹정음 반포 100주년을 맞아 시각장애인 편의 증진 취지를 이어갔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 한화그룹이 시각장애인을 위한 '2027 한화 점자달력' 4만부를 제작하고 무료 배포를 위한 신청 접수를 시작한다고 19일 밝혔다. 신청 기간은 오는 11월 13일까지다.
한화 점자달력은 지난 2000년 김승연 한화그룹 회장이 한 시각장애인의 편지를 읽고 시각장애인도 새해의 기쁨을 함께 누릴 수 있도록 하자는 취지에서 제작을 제안하며 시작됐다. 첫해 5000부를 시작으로 27년간 매년 발행됐으며 지난해까지 누적 배포량은 100만부에 달한다.
이번 점자달력은 점자와 일반 활자를 나란히 표기해 시각장애인과 비장애인이 함께 사용할 수 있도록 제작됐다. 날짜와 요일뿐 아니라 음력, 절기, 공휴일 등 일상생활에 필요한 정보를 점자로 확인할 수 있다.
또한 글씨의 농도와 크기 등에 대한 시각장애인의 의견을 반영해 가독성과 편의성을 높였다. 제작에는 사회적기업 '도서출판 점자'가 참여했다.
특히 올해는 송암 박두성 선생이 창안한 한글 점자 '훈맹정음'이 1926년 11월 4일 반포된 지 100주년을 맞는 해다.
한화그룹에 따르면 전국 시각장애인은 약 25만명에 이르지만 연간 제작되는 점자달력은 5만부 수준이다. 이 가운데 4만부를 한화그룹이 제작해 무료로 배포하고 있다.
한화그룹은 지난해 11월 열린 '한글 점자의 날' 기념식에서 점자달력 100만부 제작·배포 성과를 인정받아 한국시각장애인연합회로부터 감사패를 받기도 했다.
한화그룹 관계자는 "점자달력은 시각장애인이 날짜와 일정을 스스로 확인하고 새해를 주체적으로 계획할 수 있도록 돕기 위해 시작한 사업"이라며 "앞으로도 시각장애인의 일상 편의를 높이기 위한 점자달력 제작과 무료 배포를 꾸준히 이어갈 것"이라고 말했다.
heoneykim@newspim.com