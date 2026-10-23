NH투자증권, 퇴직연금 DB·IRP 장기 수익률 전체 1위 기록

AI 핵심 요약beta
- NH투자증권이 23일 퇴직연금 DB·IRP 원리금보장형 1위를 기록했다
- DB형은 5년·7년, IRP형은 3년 수익률에서 가장 높았다
- 1조원 이상 증권사 중 IRP 전 기간 수익률도 선두를 차지했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"IRP 3년 수익률 3.90%…전체 사업자 중 1위 기록"
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = NH투자증권이 올해 3분기 퇴직연금 수익률 비교에서 확정급여형(DB)과 개인형퇴직연금(IRP) 원리금보장형 부문 모두 전체 퇴직연금사업자 중 1위를 기록했다. DB형은 5년과 7년 수익률에서, IRP는 3년 수익률에서 각각 가장 높은 성과를 거뒀다.
NH투자증권은 금융감독원이 공시한 '2026년 3분기 퇴직연금 적립금 운용 수익률 비교공시'에서 이 같은 성과를 기록했다고 23일 밝혔다.
DB 원리금보장형의 5년 수익률은 3.88%, 7년 수익률은 3.36%로 집계됐다. 두 기간 모두 전체 퇴직연금사업자 가운데 1위에 올랐다. 10년 수익률은 2.97%로 전체 3위를 기록했다.
증권업계로 비교 대상을 좁히면 DB 원리금보장형의 5년과 7년, 10년 수익률 모두 NH투자증권이 1위를 차지했다.
IRP 원리금보장형에서도 높은 순위를 기록했다. 3년 수익률은 3.90%로 전체 퇴직연금사업자 중 1위였다. 5년 수익률은 3.51%, 7년은 2.99%, 10년은 2.70%로 각각 전체 2위에 올랐다.
특히 퇴직연금 적립금이 1조원 이상인 증권사 가운데서는 IRP 원리금보장형의 3년과 5년, 7년, 10년 수익률 모두 1위를 기록했다.
원리금비보장형에서도 장기 운용 성과를 이어갔다. IRP 원리금비보장형 수익률은 5년 7.16%, 7년 8.19%, 10년 5.90%로 집계됐다. 퇴직연금 적립금 1조원 이상 증권사 가운데 모든 비교 기간에서 최상위권에 올랐다는 설명이다.
퇴직연금은 운용 방식에 따라 원리금보장형과 원리금비보장형으로 구분된다. 원리금보장형은 예금 등 원리금 지급을 약정하는 상품을 중심으로 운용하며 원리금비보장형은 펀드 등 투자 실적에 따라 수익률이 달라지는 상품을 포함한다.
NH투자증권은 퇴직연금 상품과 자산관리 서비스도 확대하고 있다. 최근 퇴직연금 전용 주가연계증권(ELS) 100호를 발행하고 개인투자용국채를 선보이는 등 상품 구성을 다양화했다.
아울러 연금자산관리센터와 연금VIP팀을 통해 고객별 투자 목적과 자산 상황에 맞춘 상담 서비스를 제공하고 있다.
정환 NH투자증권 연금자산관리본부장은 "퇴직연금의 진정한 경쟁력은 단기 성과가 아닌 장기 수익률에서 드러난다"며 "앞으로도 차별화된 상품 경쟁력과 전문적인 자산관리 역량을 결합해 고객의 연금자산 가치를 높여 나가겠다"고 말했다.
plum@newspim.com