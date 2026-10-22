[프로축구] K리그2 전남 "선수단 음주 폭행 사과...가해자 퇴단 조치"

AI 핵심 요약beta
- 전남 드래곤즈는 22일 선수단 음주 폭행과 괴롭힘 사건을 사과했다
- 전남은 19일 가해 선수의 퇴단과 계약 해지를 결정했다
- 프로축구연맹은 20일 사실확인서를 요구하고 징계를 검토했다
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 프로축구 K리그2 전남 드래곤즈가 선수단 내 음주 폭행 및 상습 괴롭힘 사건에 대해 고개를 숙였다.
전남은 22일 구단 공식 SNS를 통해 "최근 선수단 내 일부 선수의 음주와 선수 간 괴롭힘이라는 불미스러운 일이 있었다"며 "팬 여러분께 심려를 끼쳐 드린 점 머리 숙여 사과드린다"고 발표했다.
축구계에 따르면 전남 소속 A선수는 후배 B선수를 수시로 호출해 상습 폭행해 온 것으로 나타났다. 전남과 부산 아이파크 경기를 이틀 앞둔 지난 16일에는 구단 클럽하우스에서 음주 상태로 B선수를 폭행하기까지 했다.
피해 선수의 신고로 조사에 나선 전남은 지난 19일 사실관계를 확인한 뒤 A선수를 즉각 퇴단 조치하고 계약을 해지했다. 구단은 "일벌백계 차원에서 관련자를 즉각 조치했다"며 "유사 사례가 재발하지 않도록 선수단 관리와 인성 교육을 강화하겠다"고 덧붙였다.
한국프로축구연맹은 20일 전남 구단에 사실확인서 제출을 요청했다. 연맹은 관련 규정에 따라 상벌위원회 회부 및 추가 징계 여부를 검토 중이다.
최근 5경기에서 1승 2무 2패에 그친 전남은 5승 9무 13패(승점 24)로 K리그2 17개 구단 중 16위에 머물러 있다.
psoq1337@newspim.com