체육인재개발원-전남 드래곤즈, 선수·지도자 교육 확대 위해 맞손

AI 핵심 요약beta
- 대한체육회 체육인재개발원이 8일 전남 드래곤즈와 업무협약을 체결했다.
- 양측은 선수·지도자 교육 확대와 인프라 공동 활용에 나서기로 했다.
- 체육인재개발원은 지역 스포츠 인재 양성 협력을 넓힌다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 대한체육회 대한민국체육인재개발원이 프로축구 K리그2 전남 드래곤즈와 선수·지도자의 역량 강화를 위한 협력에 나선다.
체육인재개발원은 8일 전남 장흥 체육인재개발원에서 전남 드래곤즈와 체육인재 역량 강화 및 상호 발전을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
협약식에는 안용혁 체육인재개발원장과 송종찬 전남 드래곤즈 대표이사 등이 참석했다.
양 기관은 이번 협약을 통해 전남 소속 선수와 지도자를 대상으로 한 교육 프로그램 운영과 교육 기회를 확대한다.
또 교육 프로그램 개발·운영을 위한 인적·물적 인프라를 공동 활용하고 신규 협력사업 발굴과 사업 성과 확산을 위한 홍보에도 협력하기로 했다.
체육인재개발원은 앞서 지난 8월 전남 드래곤즈 유소년 선수를 대상으로 멘탈코칭 교육을 진행했다. 이번 업무협약을 계기로 교육 대상을 선수와 지도자까지 넓히고 프로그램도 확대할 계획이다.
대한체육회 유승민 회장은 "체육인재개발원이 스포츠 구단을 포함한 지역 체육단체와 상생하고 지역 스포츠 인재 양성에 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다.
football1229@newspim.com