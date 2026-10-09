전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.09 (금) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
스포츠 국내스포츠

속보

더보기

[프로축구] '14경기 무패' K리그2 수원FC, 화성에 1-0 승...선두 수원 2점 차 추격

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 수원FC가 9일 화성을 1-0으로 꺾고 14경기 무패를 이어갔다.
  • 서울 이랜드가 9일 김포를 1-0으로 제압하며 3위에 올랐다.
  • 충북청주가 9일 성남을 3-1로 이겨 10위로 올라섰다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 수원FC가 화성FC를 꺾고 14경기 연속 무패 행진을 이어가며 K리그2 선두 경쟁에 불을 지폈다. 서울 이랜드도 김포FC를 제압하며 치열한 상위권 경쟁을 이어갔다.

수원FC는 9일 수원종합운동장에서 열린 하나은행 K리그2 2026 28라운드 홈경기에서 화성을 1-0으로 제압했다.

[서울=뉴스핌] 수원FC의 정승배가 9일 열린 화성과의 경기에서 골을 넣고 세리머니 하고 있다. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.10.09 wcn05002@newspim.com

이날 승리로 최근 14경기에서 8승 6무를 기록한 수원FC는 14승 9무 3패(승점 51)로 2위를 지켰다. 한 경기를 덜 치른 선두 수원 삼성(승점 53)과의 격차는 2점으로 좁혀졌다.

이번 시즌 K리그2는 우승팀과 준우승팀이 모두 다음 시즌 K리그1으로 자동 승격한다. 이에 따라 수원FC는 선두 탈환과 함께 다이렉트 승격을 향한 유리한 흐름을 이어갔다. 반면 승점 획득에 실패한 화성은 12승 8무 7패(승점 44)로 5위에 머물렀다.

경기는 팽팽하게 전개됐다. 수원FC는 전반 내내 화성의 수비를 공략했지만 득점에 성공하지 못했고, 양 팀은 0-0으로 전반을 마쳤다.

균형이 깨진 것은 후반 26분이었다. 수원FC 박철우가 측면에서 올린 크로스를 정승배가 몸을 날리는 다이빙 헤더로 연결해 골망을 흔들었다. 정승배의 한 방으로 리드를 잡은 수원FC는 이후 화성의 공세를 막아내며 한 점 차 승리를 지켜냈다.

[서울=뉴스핌] 이랜드의 에울레르가 9일 열린 김포와의 경기에서 골을 넣고 세리머니 하고 있다. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.10.09 wcn05002@newspim.com

같은 날 김포솔터축구장에서는 서울 이랜드가 김포FC를 1-0으로 꺾었다.

서울 이랜드는 후반 20분 에울레르가 터뜨린 결승골을 끝까지 지켜내며 승점 3을 챙겼다.

15승 6무 6패(승점 51)를 기록한 서울 이랜드는 수원FC와 승점 동률을 이뤘지만 3위에 자리했다. 김포는 8승 11무 7패(승점 35)로 7위에 머물렀다.

수원FC와 서울 이랜드가 나란히 승점 51을 기록하면서 K리그2의 직접 승격 경쟁도 한층 치열해졌다.

청주종합운동장에서는 충북청주가 성남FC를 3-1로 제압했다.

충북청주는 전반 28분 정진우의 선제골로 앞서갔다. 후반 12분 성남 이정빈에게 동점골을 허용했지만 후반 23분 백성동이 다시 리드를 가져왔고, 후반 39분 가르시아가 추가골을 터뜨리며 승부에 마침표를 찍었다.

승리를 거둔 충북청주는 승점 32로 10위에 올랐고, 성남은 승점 31로 11위에 머물렀다.

wcn05002@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
리센느, 'SBS 8뉴스' 출연…지상파 메인 첫 출격 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 리센느가 지상파 메인 뉴스에 처음 출연한다. 리센느는 오는 11일 방송되는 SBS '8뉴스'에 출연해 2024년 데뷔 이후 활동을 돌아보고 최근 이어지고 있는 뜨거운 인기에 대한 솔직한 이야기를 전한다. [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 리센느. [사진=SBS] 2026.10.08 moonddo00@newspim.com 원이, 리브, 미나미, 메이, 제나 등 다섯 멤버는 이날 이현영 앵커와 함께 대표곡 '러브 어택(LOVE ATTACK)'의 역주행부터 꾸준한 사랑을 받고 있는 현재까지 다양한 이야기를 나눈다. 특히 무대가 절실했던 이유와 힘든 시간을 버틸 수 있었던 원동력, 각기 다른 개성을 지닌 멤버들이 끈끈한 팀워크를 유지하는 비결 등을 직접 밝힐 예정이다. 다음 달 3일 발매를 앞둔 미니 4집 '펄스(PULSE)'의 준비 과정과 새 앨범에 대한 이야기도 전한다. 2024년 3월 데뷔한 리센느는 올봄 '거제 야호' 돌풍을 계기로 대중의 주목을 받기 시작했다. 이후 대표곡 '러브 어택'이 차트 역주행에 성공하며 인기를 확장했고, 올여름 지상파 음악방송과 주요 음원 차트에서 두각을 나타내며 장기 흥행을 이어가고 있다. 지난 8월 발표한 리메이크곡 '프리티 걸(Pretty Girl)'과 지난해 7월 발매된 두 번째 싱글 앨범 수록곡 '데자부(Deja Vu)' 역시 잇따라 인기를 얻으며 리센느의 상승세에 힘을 보태고 있다. 한편 리센느가 출연하는 SBS '8뉴스'는 오는 11일 일요일 오후 8시 방송된다. moonddo00@newspim.com 2026-10-08 16:13
사진
JYP엔터, 고덕 신사옥 건립 백지화 [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = JYP Ent.가 강동구 고덕동 신사옥 건립 사업을 철회한다. 8일 JYP엔터테인먼트는 "당사는 고덕동 신사옥 부지 앞 토지의 용도 변경을 최초 인지한 2026년 4월부터 SH공사 및 강동구청과 수차례 협의를 갖고 사업을 지속하고자 다각도로 노력해 왔으나, 최종적으로 고덕 신사옥 건립 사업을 철회하기로 결정했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 서울 강동구 고덕동에 건립 예정이었던 JYP엔터테인먼트 신사옥 조감도. [사진=강동구] 2026.10.08 alice09@newspim.com 이어 "지난 8월 31일 SH공사로부터 '신사옥 부지 앞 토지 용도 변경에 절차상 문제가 없으며 공원으로의 원상회복 또한 불가하다'는 공식 답변을 수신했다"고 설명했다. JYP 측은 "당사 기준의 본 사업 추진에 관한 핵심 환경이 변경됨에 따라, 현 사옥 이외 임차 건물들의 정황을 비롯해 많은 제반 사항을 다각도 검토하였고 더 이상 사업을 진행하기 어렵다는 최종 결론에 도달했다"고 덧붙였다. 또한 "당사는 현 소재지인 성내동 사옥 인근 건물을 매입하여 구성원의 안정적 업무 환경을 확보하고 보강하는 방향을 수립했다. 오랜 검토와 신중한 협의 끝에 내린 결정인 만큼 너른 이해와 양해 부탁드린다"고 말했다. 앞서 JYP엔터테인먼트는 2023년 10월 SH공사로부터 서울 강동구 고덕동 일대 약 1만675㎡(약 3229평) 규모의 부지를 약 755억원에 매입했다. 기존 성내동 사옥을 대체할 통합 신사옥을 건립하기 위한 것으로, 건축가 유현준 교수가 설계에 참여해 관심을 모았다. 그러나 신사옥 부지 앞에 위치한 공원용지가 고층 건물 건립이 가능한 자족지원시설용지로 변경되면서 문제가 불거졌다. JYP 측은 인접 부지에 고층 건물이 들어설 경우 신사옥의 보안과 사생활 보호, 설계 취지 등이 훼손될 수 있다는 우려를 제기해 온 바 있다. alice09@newspim.com 2026-10-08 15:42

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동