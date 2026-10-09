[프로축구] '14경기 무패' K리그2 수원FC, 화성에 1-0 승...선두 수원 2점 차 추격

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 수원FC가 화성FC를 꺾고 14경기 연속 무패 행진을 이어가며 K리그2 선두 경쟁에 불을 지폈다. 서울 이랜드도 김포FC를 제압하며 치열한 상위권 경쟁을 이어갔다.

수원FC는 9일 수원종합운동장에서 열린 하나은행 K리그2 2026 28라운드 홈경기에서 화성을 1-0으로 제압했다.

[서울=뉴스핌] 수원FC의 정승배가 9일 열린 화성과의 경기에서 골을 넣고 세리머니 하고 있다. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.10.09 wcn05002@newspim.com

이날 승리로 최근 14경기에서 8승 6무를 기록한 수원FC는 14승 9무 3패(승점 51)로 2위를 지켰다. 한 경기를 덜 치른 선두 수원 삼성(승점 53)과의 격차는 2점으로 좁혀졌다.

이번 시즌 K리그2는 우승팀과 준우승팀이 모두 다음 시즌 K리그1으로 자동 승격한다. 이에 따라 수원FC는 선두 탈환과 함께 다이렉트 승격을 향한 유리한 흐름을 이어갔다. 반면 승점 획득에 실패한 화성은 12승 8무 7패(승점 44)로 5위에 머물렀다.

경기는 팽팽하게 전개됐다. 수원FC는 전반 내내 화성의 수비를 공략했지만 득점에 성공하지 못했고, 양 팀은 0-0으로 전반을 마쳤다.

균형이 깨진 것은 후반 26분이었다. 수원FC 박철우가 측면에서 올린 크로스를 정승배가 몸을 날리는 다이빙 헤더로 연결해 골망을 흔들었다. 정승배의 한 방으로 리드를 잡은 수원FC는 이후 화성의 공세를 막아내며 한 점 차 승리를 지켜냈다.

[서울=뉴스핌] 이랜드의 에울레르가 9일 열린 김포와의 경기에서 골을 넣고 세리머니 하고 있다. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.10.09 wcn05002@newspim.com

같은 날 김포솔터축구장에서는 서울 이랜드가 김포FC를 1-0으로 꺾었다.

서울 이랜드는 후반 20분 에울레르가 터뜨린 결승골을 끝까지 지켜내며 승점 3을 챙겼다.

15승 6무 6패(승점 51)를 기록한 서울 이랜드는 수원FC와 승점 동률을 이뤘지만 3위에 자리했다. 김포는 8승 11무 7패(승점 35)로 7위에 머물렀다.

수원FC와 서울 이랜드가 나란히 승점 51을 기록하면서 K리그2의 직접 승격 경쟁도 한층 치열해졌다.

청주종합운동장에서는 충북청주가 성남FC를 3-1로 제압했다.

충북청주는 전반 28분 정진우의 선제골로 앞서갔다. 후반 12분 성남 이정빈에게 동점골을 허용했지만 후반 23분 백성동이 다시 리드를 가져왔고, 후반 39분 가르시아가 추가골을 터뜨리며 승부에 마침표를 찍었다.

승리를 거둔 충북청주는 승점 32로 10위에 올랐고, 성남은 승점 31로 11위에 머물렀다.

wcn05002@newspim.com