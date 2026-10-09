[프로축구] '가을 마사' 앞세운 대전, 전북에 2-1 역전승…18년 만에 안방서 승리

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 대전하나시티즌이 '가을 마사'의 맹활약을 앞세워 전북 현대를 상대로 짜릿한 역전승을 거뒀다. 18년 만에 안방에서 전북을 꺾으며 5위 도약에도 성공했다.

대전은 9일 대전월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 31라운드 전북과의 홈경기에서 마사의 동점골과 디오고의 역전 결승골에 힘입어 2-1로 승리했다.

[서울=뉴스핌] 대전의 마사가 9일 열린 전북과의 경기에서 동점골을 넣은 뒤 세리머니 하고 있다. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.10.09 wcn05002@newspim.com

최근 5경기에서 3승 2무를 기록한 대전은 승점 43을 확보하며 강원FC를 다득점에서 앞서 5위로 올라섰다. 특히 2008년 4월 이후 18년 만에 홈에서 전북을 제압하는 기쁨을 누렸다. 이날 대전월드컵경기장에는 시즌 최다인 1만5420명의 관중이 입장했다.

반면 한때 2위까지 올랐던 전북은 최근 4경기 연속 무승(3무 1패)에 빠지며 11승 11무 9패(승점 44)로 4위에 머물렀다.

경기 초반부터 양 팀은 치열하게 맞붙었다. 전북은 전반 1분 이영재의 중거리 슈팅으로 포문을 열었고, 대전도 밥신의 헤더로 응수했다. 전반 20분에는 이영재의 왼발 슈팅이 골키퍼 손에 맞고 옆 그물로 향했고, 40분 조위제의 헤더는 골대를 강타했다.

팽팽한 균형을 깬 것은 전북이었다. 전반 45분 이영재가 중앙선 부근에서 수비 뒷공간으로 침투 패스를 연결했고, 티아고가 조성권과의 몸싸움을 이겨낸 뒤 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 티아고의 2경기 연속골이자 시즌 9호골이었다.

전반을 0-1로 마친 대전은 후반 시작과 동시에 김준범과 이순민을 빼고 마사와 김봉수를 투입하며 변화를 줬다. 교체 카드는 곧바로 적중했다.

[서울=뉴스핌] 대전의 디오고가 9일 열린 전북과의 경기에서 역전골을 넣은 뒤 세리머니 하고 있다. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.10.09 wcn05002@newspim.com

후반 10분 루빅손의 패스를 받은 이명재가 왼쪽 측면에서 크로스를 올렸고, 문전으로 쇄도한 마사가 정확한 헤더로 동점골을 터뜨렸다.

기세가 오른 대전은 마사를 중심으로 전북 수비를 압박하며 역전 기회를 노렸다. 결국 후반 38분 승부를 뒤집었다. 마사가 후방 빌드업에 나선 전북 수비수 조위제의 공을 빼앗아 페널티지역으로 침투한 뒤 슈팅을 시도했다. 송범근 골키퍼가 막아냈지만 흘러나온 공을 디오고가 오른발로 밀어 넣으며 2-1을 만들었다.

마사는 동점골뿐 아니라 결승골의 출발점까지 만들어내며 '가을 마사'라는 별명에 걸맞은 활약을 펼쳤다.

전북에도 마지막 기회는 있었다. 후반 추가시간 도도가 극적인 동점골을 터뜨리는 듯했지만 비디오 판독(VAR) 결과 앞선 상황에서 강상윤이 디오고에게 범한 반칙이 확인돼 득점이 취소됐다.

결국 대전은 두 점을 만들어낸 마사의 활약과 후반전 교체 전략을 앞세워 역전승을 완성했다. 시즌 막바지 상승세를 이어간 대전은 4위 전북과 승점 차를 단 1점으로 좁히며 상위권 경쟁에 불을 붙였다.

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