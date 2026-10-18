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[프로축구] K리그2 수원 삼성, 화성에 3-2...6연승 선두 질주

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  • 수원 삼성이 18일 화성을 3-2로 꺾고 6연승을 달성했다
  • 수원은 승점 59점으로 2위와의 격차를 5점으로 벌렸다
  • 서울이랜드는 김해FC를 6-2로 제압하고 3위를 지켰다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

서울이랜드, 김해 6-2 대파...리그 3위

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 수원 삼성이 화성FC의 추격을 따돌리고 K리그2 우승을 향한 거침없는 질주를 이어갔다.

이정효 감독이 이끄는 수원은 18일 수원월드컵경기장에서 열린 K리그2 2026 29라운드 홈 경기에서 화성을 3-2로 제압했다.

6연승을 달린 수원(18승 5무 4패·승점 59)은 2위 수원FC(승점 54)와의 격차를 다시 5점 차로 벌리며 선두 자리를 굳건히 지켰다. 수원이 리그 6연승을 달성한 것은 2007년 이후 19년 만이다. 화성(12승 8무 8패·승점 44)은 2연패에 빠지며 5위에 머물렀다. 4위 대구(승점 49)와의 승점차가 5점이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 수원 삼성 강현묵(17번)이 18일 K리그2 2026 29라운드 화성과의 홈 경기에서 선제골을 넣고 동료들과 기쁨을 나누고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.10.18 psoq1337@newspim.com

수원은 전반 초반부터 화성을 강하게 몰아붙였다. 전반 19분 박스 근처 혼전 상황에서 공을 가로챈 강현묵이 강력한 오른발 중거리 슈팅으로 화성의 골망을 갈랐다.

기세를 탄 수원은 2분 뒤 추가골을 얻어냈다. 전반 21분 르본이 왼쪽 측면에서 올린 크로스가 화성 수비수 이래준의 몸에 맞고 자책골로 연결됐다.

수원의 화력은 멈추지 않았다. 전반 추가시간 강현묵의 패스를 받은 김민우가 정교한 왼발 중거리 슈팅으로 쐐기골을 터뜨리며 전반을 3-0으로 마쳤다.

후반 들어 차두리 감독의 화성이 반격에 나섰다. 화성은 후반 13분 코너킥 상황에서 페트로프가 머리로 떨군 공을 보이노비치가 헤더로 밀어 넣으며 추격의 발판을 마련했다. 이어 후반 28분 전성진의 왼발 슈팅이 골대를 맞고 골문 안으로 빨려 들어가며 스코어는 3-2까지 좁혀졌다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 수원 삼성 김민우(오른쪽)가 18일 K리그2 2026 29라운드 화성과의 홈 경기에서 쐐기골을 넣고 이상민과 골 셀레브레이션을 하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.10.18 psoq1337@newspim.com

화성은 경기 막판 일류첸코까지 투입하며 동점 골을 노렸으나 수원이 수비진의 육탄 방어와 골키퍼 김준홍의 선방으로 1점 차 리드를 끝까지 지켜내며 승리를 확정 지었다.

경기 종료 후 승장 이정효 감독은 "오늘 경기를 보고 난 느낌은 아직 우리 팀은 약팀이라고 생각한다. 전반 끝나고 후반도 일관성을 가지고 플레이하지 못하는 건 실력이 없다고 생각한다. 특히 경기 끝난 후 그라운드에 눕는 모습을 보면서 갈길이 멀다고 느낀다"라며 선수들을 향해 따끔한 일침을 가해 눈길을 끌었다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 서울이랜드 선수단이 18일 K리그2 2026 29라운드 김해FC와의 홈 경기를 마치고 승리를 자축하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.10.18 psoq1337@newspim.com

같은 시각 목동종합운동장에서는 서울이랜드가 김해FC를 6-2로 제압했다. 16승6무6패(승점 54)가 된 서울이랜드는 수원FC와 승점은 같지만 다득점에서 밀려 한 계단 밑인 3위를 이어갔다. 2승8무17패(승점 14)의 김해는 리그 최하위에 그쳤다.

psoq1337@newspim.com

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"아빠, 어른되면 만나요"…순직 소방관 딸의 편지 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 경기 부천 공장 화재 현장에서 순직한 고(故) 김진석 소방위의 6세 딸이 아버지에게 쓴 편지가 공개돼 안타까움을 더하고 있다. 내년 초등학교 입학을 앞둔 딸은 아버지에게 "그리운 아빠, 나중에 꼭 다시 만나요. 그땐 제가 아마 어른이 됐을 때일 거예요"라는 마지막 인사를 남겼다. ◆ "아빤 저를 제일 사랑하셨다는 거"…딸의 마지막 편지 18일 송영길 더불어민주당 의원(인천 연수갑)이 소셜미디어에 공개한 사진에는 김 소방위의 딸이 아버지를 향해 직접 쓴 편지가 담겼다. 딸은 "보고 싶은 아빠께"라는 말로 편지를 시작했다. 이어 "아빤 어제 돌아가셨는데 지금도 너무 보고 싶네요. 우린 지금 장례식장이에요"라고 적었다. 고(故) 김진석 소방위 딸의 편지. [사진=송영길 의원 페이스북] 이어 "전 알아요. 아빤 저를 제일 사랑하셨다는 거"라며 "그리운 아빠, 나중에 꼭 다시 만나요. 그땐 제가 아마 어른이 됐을 때일 거예요"라고 했다. 편지는 "사랑해요. 보고 싶은 아빠. 사랑해요"라는 말로 끝났다. 편지 옆에는 '출동'이라는 글자와 함께 소방차 그림도 그려져 있었다. 송 의원은 조문 이후 소셜미디어를 통해 "영정사진과 앞에 놓인 6살 딸이 아빠에게 쓴 편지를 보니 눈물이 핑 돈다"며 "소방관의 출근 인사가 마지막 인사가 되는 비극을 막기 위해 최선을 다하겠다고 다짐해본다"고 전했다. ◆ 퇴근 20분 앞두고 출동…화재 진압 중 순직 소방 경력 11년 차인 김 소방위는 지난 16일 오전 8시 38분쯤 경기 부천시 오정구 내동의 한 공장에서 발생한 화재 현장에 출동했다. 24시간 근무를 마치고 퇴근하기까지 불과 20여 분을 남겨둔 시점이었다. 김 소방위를 포함한 선착대원 4명은 건물 3층에 진입해 진화 작업을 벌였으나 불길이 확산하면서 2명이 고립됐다. 동료 대원은 구조됐지만 김 소방위는 약 27분 뒤 심정지 상태로 발견됐다. 이번 화재로 김 소방위가 숨지고 소방대원 1명이 중상을 입는 등 8명이 중경상을 입었다. 김 소방위는 아내와 내년 초등학교 입학을 앞둔 딸과 함께 새집으로 이사할 예정이었던 것으로 알려졌다. 정부는 김 소방위를 소방장에서 소방위로 1계급 특진시키고 옥조근정훈장을 추서했다. 국립현충원 안장도 지원할 계획이다. kji01@newspim.com 2026-10-18 11:35
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GPU 없는 내 PC서 초대형 AI 돌린다 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 애플과 메타플랫폼스가 인공지능(AI)에서 손을 잡았다. 보통 데이터센터 기반 클라우드에서 돌아가는 AI 모델을 개인 컴퓨터에서 직접 돌리는 방식이다. 애플과 메타는 15일(현지시간) 메타의 새 오픈웨이트 모델 '뮤즈 스파크 오픈'을 애플 고성능 데스크톱에서 구동하는 협업을 공개했다. 파라미터가 8160억 개에 이르는 대형 모델이다. 파라미터는 AI가 학습한 내용을 저장하는 단위로, 많을수록 모델이 크고 성능도 높은 편이다. 맥스튜디오 2~4대를 연결하면 코딩이나 영상 분석 같은 작업을 맡길 수 있다. 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)는 엑스(X)에 맥에서 돌아가는 메타 에이전트 화면을 올리고 "뮤즈 스파크 오픈이 존 터너스(애플 CEO)와 애플의 작업 덕분에 새 맥스튜디오에서 훌륭하게 돌아간다"고 적었다. 터너스 CEO는 "이 정도 수준과 규모의 모델을 책상에서 바로 이렇게 효율적으로 돌릴 수 있다니 놀랍다"고 답했다. 핵심은 모델이 클라우드가 아니라 내 컴퓨터 안에서 돌아간다는 점이다. 지금까지 AI를 쓰려면 대형 데이터센터에 깔린 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)를 빌려 써야 했다. 맥스튜디오에서 대형 모델을 돌릴 수 있다는 것은 애플 칩이 그 대안이 될 수 있다는 신호다. CNBC는 이번 협업이 "AI 칩 시장에서 애플의 힘이 커지고 있음을 시사할 수 있다"고 분석했다. 애플은 이번에 자사 칩의 성능 측정 결과를 새로 공개하고, 하나의 AI 모델을 여러 대의 컴퓨터에 나눠 돌리는 기술 문서도 내놨다. 자체 소프트웨어 도구인 MLX를 통해서다. 개발자는 허깅페이스 같은 사이트에서 복잡한 설정 없이 애플용 모델을 내려받을 수 있다. 뮤즈 스파크 오픈은 애플 기기에서 더 빠르게 작동하도록 조정됐다. 오픈웨이트 모델은 AI가 학습한 결과물이 공개돼 누구나 내려받아 자기 기기에서 돌릴 수 있는 모델이다. 메타는 뮤즈 스파크 오픈이 상업적 이용을 일부 허용하는 조건으로 공개된 모델 가운데 가장 뛰어나다고 강조했다. CNBC는 이번 조치가 "메타의 재편된 AI 노력에 대한 중요한 신뢰의 표시이며 오픈AI와 앤스로픽에 도전이 될 수 있다"고 평가했다. 마크 저커버그 메타플랫폼스 최고경영자(CEO)가 15일(현지시간) 애플 맥(Mac) 스튜디오에서 돌아가는 메타 에이전트 화면을 소셜미디어 X에 올렸다.[저커버그 CEO X 게시물 캡처] 2026.10.16 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-10-16 04:09

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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