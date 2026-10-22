쿠팡, 임직원 봉사단 출범…40여명 첫 환경 정화

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡은 22일 임직원으로 구성된 와우 봉사단을 출범했다고 밝혔다.
- 임직원 40여 명은 21일 광진구 구의동에서 플로깅을 진행했다.
- 운영위원 18명은 봉사활동을 기획·운영하고 참여 확대를 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡은 임직원으로 구성된 '쿠팡 와우(WOW) 봉사단'을 출범하고 서울 광진구 구의동 일대에서 첫 환경 정화 활동을 진행했다고 22일 밝혔다.
지난 21일 열린 출범식과 봉사활동에는 쿠팡 사회공헌실 장영철 전무를 비롯해 봉사단 운영위원과 임직원 등 40여 명이 참여했다.
참가자들은 봉사단 운영 방향을 공유한 뒤 구의동 일대를 걸으며 쓰레기를 줍는 플로깅 활동을 했다.
봉사단은 임직원이 봉사활동을 직접 기획하고 운영하는 방식으로 꾸려졌다. 운영위원 18명이 활동의 기획부터 운영까지 맡는다.
쿠팡은 그동안 사내 동호회 등을 중심으로 자율적으로 진행해 온 봉사활동을 정기적으로 추진하기 위해 봉사단을 출범했다고 설명했다.
향후 운영위원회를 중심으로 다양한 봉사활동을 기획하고 참여 임직원을 늘릴 계획이다.
kji01@newspim.com